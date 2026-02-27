フィリピン軍は日本の海上自衛隊とアメリカ軍とともに、台湾周辺で初めてとなる3か国の共同訓練を実施しました。同行したJNNは、共同訓練の部隊を追跡する中国軍の艦船を撮影、フィリピン軍は「異例の事態だ」と警戒感を示しました。

レイナルド・セレーゾ通信員

「台湾から約185キロ離れた（フィリピン北部）バタネス諸島付近にいます」

日本・アメリカ・フィリピンの共同訓練は23日から行われ、台湾に近いフィリピン北部のバシー海峡付近で航空機の哨戒活動などが実施されました。台湾周辺での3か国の共同訓練は今回が初めてです。

バシー海峡は台湾有事が起きた際、中国が「第1列島線」と位置付ける防衛ラインのひとつで、JNNのカメラは訓練中に近くを航行する中国海軍の艦船を捉えました。

フィリピン軍の指揮官

「演習中に中国軍の艦艇がここまで追跡してくるのは異例の事態だ」

南シナ海の領有権をめぐり中国と対立するフィリピンは、台湾有事への警戒感も強めていて、日本やアメリカとも連携しながら対応を強化する狙いがありそうです。