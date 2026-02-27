田原俊彦が自身のYouTubeチャンネルにて「トシちゃんが氷上パフォーマンス！？アイスホッケーチーム横浜GRITSがサンタ団参加へ」を更新。田原が行なっている、ひとり親家庭の子どもたちへクリスマスプレゼント贈る社会貢献活動「トシちゃんサンタ団」。そこに参加することになったアイスホッケーチーム・横浜GRITSの試合にスペシャルゲストとして登場した。

会場に到着した田原は、スケートリンク上でのパフォーマンスのためにシューズ選びへ。試し履きをしながら、「救急車呼んでおいてよ。転んだ方がウケるじゃないか」といつもの“トシちゃん節”を見せる。そして、一般的なフィギュア用のシューズではなく、若干難しいと言われているホッケー用を選び、「俺ローラースケートできるから」と自信ありげに話した。

第1ピリオド終了後に出番を迎えると、赤いコート姿の田原が「元気ですかー！」と元気よく声をかけながらスケートリンクに登場した。最初は恐る恐るリンクに入るも、その後は代表曲の「抱きしめてTONIGHT」を歌いながら見事な滑りを見せる。「止まらないー！！」と叫ぶ場面もあったが、そのまま客席前を颯爽と滑り「横浜GRITS！ レッドイーグルス（北海道）！ 初めて来ましたー！ 止まらない～」と挨拶。その後も観客の声援に応えながら華麗に滑り、最後は氷上でターンを披露。パフォーマンスを終えたあとは、観客に「トシちゃんサンタ団」の活動を始めた思いや賛同企業とこれまで行なった活動について話した。

また、今回の滑りについて聞かれると「本当に久しぶりなんで、できるかな？ と思ったんですけど、案外やばかったですね、止まらないんだもん」と答え、最後にもう一度ターンに挑戦してよろけるという、オチをつけたがる“トシちゃん節”を決めた。

久しぶりのスケートにも関わらず、ぶっつけ本番で氷上を華麗に滑りながら歌った田原。変わらぬスター性にコメント欄では「赤いコートをなびかせて氷上を滑るトシちゃん最高に素敵です」「ホッケーシューズでターンができるのすごい」「真っ赤なコートがまたステキ」「スケート王子最高」「運動神経の良さを再確認させられました」などのコメントが寄せられた。

