「切ってました」壮絶転倒で足切断の危機　米女子滑降41歳が告白した五輪の舞台裏で起きていた“奇跡”「本当に全部がバラバラになってました」

まさに人生を変えるような壮絶なアクシデントだった。去る2月22日（現地時間）に無事に閉幕したミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨を複雑骨折したリンゼイ・ボン（米国）だ。

そもそも厳しい状態でのチャレンジではあった。41歳の女王は、五輪の約1週間前のW杯戦で左膝前十字靱帯断裂。誰もが「出場は無理（無謀）ではないか」と予測する中で、強行出場。自身のキャリアを締めくくる舞台として果敢に挑んだ。

しかし、早々にアクシデントに見舞われた。公式練習で快調な滑りを見せ、大きな関心を集めた予選。そのわずか13秒でボンは踏ん張りがきかずに転倒し、旗門に右腕を引っかけて投げ出されてしまったのだ。

身体を雪面に激しく打ち付けたボンは、悲鳴をあげるほどの痛みを抱え、自力で立ち上がれもせず……。結局、ヘリコプターで救急搬送された。

そこから一刻を争う治療を余儀なくされ、イタリア国内で4度、帰国後も2度の外科手術を執行。左足切断の可能性も囁かれたレジェンドだったが、今は危機的状況を回避し、回復に向かっているという。

一体どれだけ過酷な状況だったのか。それは本人がインスタグラム上で赤裸々に記した投稿内容から窺い知れる。脛骨の複雑骨折に加え、右足首の骨折など複数個所を同時に痛めていたボンは、左足のコンパートメント症候群（筋肉や神経の血液循環が悪化し、壊死や麻痺を引き起こす症状）も発症。担当医であるトーマス・ハケット医師が筋膜切開術を施さなければ、「足を切断していた」という。