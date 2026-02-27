五輪の選手団はビジネスクラスじゃないのに？ 元韓国女子代表のSNS投稿が物議「ファンの反応は冷ややか」と現地報道【女子アジア杯】

五輪の選手団はビジネスクラスじゃないのに？ 元韓国女子代表のSNS投稿が物議「ファンの反応は冷ややか」と現地報道【女子アジア杯】