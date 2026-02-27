五輪の選手団はビジネスクラスじゃないのに？ 元韓国女子代表のSNS投稿が物議「ファンの反応は冷ややか」と現地報道【女子アジア杯】
オーストラリアで開催される女子アジアカップ。全12か国が参加するコンペティションで、韓国女子代表の“移動手段”が話題となっている。同国メディア『kbc NEWS』が伝えている。
代表チームは２月15日からコリアフットボールパークでトレーニングした後、19日にオーストラリアへ出国。26人の招集メンバーには主力のチ・ソヨン、キム・ヘリ、チャン・スルギらが名を連ねたなか、「大会を控えた雰囲気とは裏腹に、ファンの反応はやや冷ややかだ」という。
「元韓国女子代表のチョ・ソヒョンのSNS投稿が物議を醸したためだ。チョ・ソヒョンは19日、ビジネスクラスを利用してカナダに移動する写真と共に『楽に行けそうだね』と綴った」
記事によれば、代表126キャップを誇る37歳は、中国女子代表チームの高級ブランド協賛の事例を挙げ、自分たちの代表チームの処遇に言及したことがある。大韓サッカー協会は今年から女子代表が主要大会に参加する場合、一定時間以上の長距離飛行では選手団全員にビジネスクラスを支援することにした。
この処遇の改善は肯定的に評価されている一方で、一部のファンは公平性の問題を提起。劣悪な環境の中でも、黙々とトレーニングする他の種目の選手たちとの比較が続いているためだ。
「実際に最近、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに出場した相当数の国家代表選手たちも、ビジネスクラスを利用できなかったと伝えられている。ファンの間では『ビジネスクラスに乗って行って、どれだけ上手くやるか見てみよう』『他の種目の選手たちを見て感じることはないのか』などの反応が出ている」
“好待遇”で現地入りした韓国は、周囲を納得させるような結果を出せるか。グループステージでは３月２日にイラン、同５日にフィリピン、同８日にホスト国のオーストラリアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
