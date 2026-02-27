NY株式26日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均　　　49552.65（+70.50　+0.14%）
ナスダック　　　22869.43（-282.65　-1.22%）
CME日経平均先物　58770（大証終比：-80　-0.14%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10846.70（+40.29　+0.37%）
独DAX　 25289.02（+113.08　+0.45%）
仏CAC40　 8620.93（+61.86　+0.72%）

米国債利回り
2年債　 　3.442（-0.029）
10年債　 　4.014（-0.038）
30年債　 　4.666（-0.031）
期待インフレ率　 　2.288（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（-0.016）
英　国　　4.274（-0.043）
カナダ　　3.167（-0.038）
豪　州　　4.701（-0.018）
日　本　　2.149（+0.019）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.26（-0.16　-0.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5206.40（-19.80　-0.38%）

ビットコイン（ドル）
67780.56（-1164.71　-1.69%）
（円建・参考値）
1058万0545円（-181811　-1.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ