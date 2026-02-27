ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万８７７０円
NY株式26日（NY時間15:07）（日本時間05:07）
ダウ平均 49552.65（+70.50 +0.14%）
ナスダック 22869.43（-282.65 -1.22%）
CME日経平均先物 58770（大証終比：-80 -0.14%）
欧州株式26日終値
英FT100 10846.70（+40.29 +0.37%）
独DAX 25289.02（+113.08 +0.45%）
仏CAC40 8620.93（+61.86 +0.72%）
米国債利回り
2年債 3.442（-0.029）
10年債 4.014（-0.038）
30年債 4.666（-0.031）
期待インフレ率 2.288（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.016）
英 国 4.274（-0.043）
カナダ 3.167（-0.038）
豪 州 4.701（-0.018）
日 本 2.149（+0.019）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.26（-0.16 -0.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5206.40（-19.80 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
67780.56（-1164.71 -1.69%）
（円建・参考値）
1058万0545円（-181811 -1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
