ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）のオープン戦、ドジャース戦に「3番・一塁」で出場予定だったが、出場を取りやめた。疲労とWBC出場に向けて長時間移動を考慮してのものだという。

メディアの取材に応じた村上は「連日休みなくやってたんで疲れも溜まってました。自分の体力的にも、打席の感覚とかも悪くはないので。とりあえず明日フライトなんで。WBCにしっかりコンディションよく、出るための調整だと思ってるので、そこを優先した」と出場を取りやめた理由を明かした。

WBC連覇に向けて、侍ジャパンがどこまで勝ち進めると思っているかを聞かれると「勝ちに行くので。どれだけ勝てるかっていう予想はないですけど、目の前の試合を全試合勝ちに行くことだけを忘れずに頑張りたい」と意気込みを伝えた。

この日の試合前練習はフリー打撃は行わず、守備練習など軽めのメニューで調整していた。ウィル・ベナブル監督は「本人は出場したがっていましたが、私の判断で外しました。キャンプにはフル参加していましたし、明日の朝には長時間のフライトがあります。今日は出場しない方が彼にとってベストだと判断しました」と説明した。

村上はここまでオープン戦4試合に出場。13打数5安打、打率・385と、メジャー移籍1年目でも順調な仕上がりを見せ「試合勘はだいぶ戻ってきている」と話していた。

米国での調整を終えて、いよいよ侍ジャパンに合流する村上。27日（同28日）には日本に向けて出発する予定となっている。