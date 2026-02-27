第一次韓流ブームから25年が過ぎ、日韓の留学生や語学学習者も大幅に増えた。日本における韓国文化や習慣への解像度がグッと上がったことにより、作り手側よりもテレビの前のファンの方が韓国語能力に長けていたり、カルチャーに敏感であったりすることも当然出てきた。そのため、かつてはスルーされてきた要素や描写も、韓国ドラマファンのシビアな目で見ると戸惑いをおぼえてしまうこともある。

参考：『DREAM STAGE』中村倫也に叱られたい人続出？ 厳しさと人間味が共存する令和の指導者像

現在放送中の『DREAM STAGE』（TBS系）は、日韓のK-POP市場を舞台に、新人グループのトップを走るTORINNERと、彼らを追いかける才能未知数の落ちこぼれボーイズグループNAZEの友情と成長、そして彼らを取り巻くプロデューサーたちの野心に満ちた競争を描いている。K-POP版「スポ根」ドラマを掲げる本作は、日韓ドラマにおいて極めてオーソドックスなテーマや描写に振り切り、融合させた点がポイントだ。

韓国は一億総オーディション社会と呼ばれて久しく、K-POPの世界は特にそのあり様がよく表れている。そうした社会の現実に、『スクール☆ウォーズ』（TBS系）から『ROOKIES』（TBS系）に至るまで日本人が昔から好む「挫折を根性と仲間との絆で乗り越える」「ひたむきに努力する者が天才に勝つ」というメッセージ、次々に試練が訪れるドラマチックな展開が上手くアダプトしている。

韓流ブーム黎明期の韓国ドラマでは、キャラクターの感情の起伏の激しさや、善人／悪役の明確な区分けによる展開の“分かりやすさ”が魅力でもあった。NetflixなどOTTの台頭で韓国ドラマがグローバルな存在となった現在、多様な視聴者を楽しませるため、複雑な内面を持つヴィランや綿密に練られた脚本、繊細なディレクションが好まれるようになり、本作のような軽く楽しめる作品は珍しくなった。だからこそ、王道の懐かしさに惹きつけられる視聴者も少なくないはずだ。

企画プロデュースを務めたTBSテレビの高橋正尚はインタビュー（※）で、彼自身はK-POPに詳しいわけではなかったものの、TBSグループにはK-POPに詳しいスタッフがたくさんいたため、スターたちのどんな行動やルックスが世界中のファンの気持ちを動かしているのかを知ることができ、ストーリーに組み込めたという。

スタッフの英知が生かされていると感じたのは、K-POPにおけるセンターの取り扱いだ。K-POPはフォーメーションダンスが多いことや、楽曲ごとのコンセプトを重視していること、チームの多様なカラーを引き出すことを目指しているため、センターというポジションに固定されたメンバーはいない。もちろん、センターを務めることが多いメンバーがいるのもまた事実だ。TORRINERでは、楽曲によってはヨヌ（HOJIN）もセンターとしてパフォーマンスするが、宣材写真を見ると目立っているのはほとんどリョウ（岩瀬洋志）で、彼がグループのセンターという認識が強く印象付けられている。

そのため、リョウが、嫉妬に駆られたヨヌとステージ上でトラブルを起こすエピソードがある。この諍いをきっかけに、リョウが間一髪でピンチを回避するというドラマチックなシーンや、グループの不協和音を見抜いた吾妻（中村倫也）がリョウに助言をすることで二人が一層意識し合うという流れになる。正直、メンバー同士でここまで対立するグループは、現在活動中のK-POPグループだとあまり想像できないが、この“無いようである”K-POPのしきたりを絶妙にストーリー展開に使うあたり、リアルなファンの目線を感じる。

そしてTORRINERのプロデューサーであるパク・ジスPD（キム・ジェギョン）が、目下のTORRINERメンバーや、ライバル視している吾妻とナム社長（ハ・ヨンス）に対し、強い命令口調の日本語で話しているのも、まるで韓国語を直訳しているようで気にはなる。ただ、これはスポ根ドラマならではの“あえて”の戯画化された演出として、楽しむことも可能だ。

このように韓国ドラマファン、K-カルチャー通の楽しめる要素を押さえてはいる。ただ、TORRINERのコンサートにゲスト出演する第3話には居心地の悪い演出があった。チェ代表（イ・イギョン）の命を受けたパクPDによって、TORRINERとの圧倒的な差を見せつけるためにわざとゲストに呼ばれたNAZEは、自分たちが韓国だけでなく日本やタイといったグローバルな人材で構成されていることを個性として見せるため、それぞれの国の伝統衣装を身に纏いパフォーマンスに臨む。

この回は、日本で働く外国人が差別や偏見に晒されていることが示唆され、非常に意義深いものがあった。すべての国の文化や人に魅力があり、違いはあれど優劣はないこと、それを華やかな装いで見せたかったという意図は理解する。しかし、日本が植民地支配で韓服を制限し着物を強制した過去を振り返るなら、韓国人メンバーに着物を着せることに慎重であってほしい。日本と韓国、それぞれが文化で差異を理解し越えようとするとき、日本側は日韓の歴史の非対称性を忘れ、しばしばこうした描写を取ってしまう憾みがある。

日本語と韓国語は語順がほぼ同じであり、助詞の使い方も似ているため、日本人にとって学習しやすいといわれている。一方、たとえば母親（엄마）が自分の子供に謝る場合、日本語字幕や吹き替えは「ごめんね」となるが、実際のセリフだと「엄마가 미안해（直訳：母さんがごめんね）」となるように、日本語では主語が省略される場合でも韓国語だと行動の主体をよりはっきりさせていることが多い。

同じく日韓の製作陣と俳優によるドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレ東系）は、元駅伝選手で現在は小料理屋でアルバイトをしている大河（赤楚衛二）と、アニメーション作家を目指し韓国からやってきた留学生リン（カン・ヘウォン）のラブストーリーだが、リンの日本語の使い方が、留学生にしてはあまりに自然すぎるという指摘が視聴者からされている。

たしかに大学進学により来日したくらいの日本滞在歴なら、もう少し母国語のニュアンスが残るだろう。先に挙げたような主語の省略をほぼこなしているリンの言葉遣いは、ネイティブと触れ合う機会の多い日本の韓国語学習者からすると、日本語の表現に少々寄りすぎているのかもしれない。もちろん撮影現場には韓国語も日本語も監修者がいるだろうが、おそらく日本語で書かれた脚本を俳優陣へ渡す際、翻訳のプロセスで最初に書かれた言語のニュアンスに影響されてしまっているのではないだろうか。

ただ第7話は、そのことが意外に功を奏したシーンがある。大河とのささいな喧嘩が別れ話になってしまい、落ち込んだリンは仲良しのジュンホ先輩と飲みに行く。ジュンホはリンのことがずっと好きだったが、気やすい関係を壊したくなくて気持ちを伝えられていなかった。そんな彼が、酔って寝ているリンに口にした言葉が「チョアへ（좋아해）」だった。「好き」を伝える韓国語として間違っていないが、物や人に対する広義の好感を表す「チョアへ」を、このシチュエーションでリンへ使うのは軽すぎる気もする。だが見方を変えるなら、リンへの想いを抱き続けてようやく吐き出したジュンホの言葉が、直球の「サランへ（사랑해）」ではなく迂回した「チョアへ」だったと考えると、何だか一層切なくなる。

今年も、日本と韓国による共同制作や俳優によるコラボレーション作品が多く準備されている。時代も視聴者のニーズも変わった中で作られていく日韓ドラマは、当然、既存の日本のドラマとも韓国ドラマとも異なる。少々気になる描写や要素はあるにせよ、やはり惹きつけられるのはたしかだ。新しいフェーズに入った日韓ドラマを、温かく見守りたいところである。

参照※ https://innovation.tbs.co.jp/neo_interview/1111/（文＝荒井南）