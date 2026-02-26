“洗濯のプロ” ライオンと共同開発　「30回洗っても新品級」のウォッシャブルスーツ発売

「ファブリック トウキョウ（FABRIC TOKYO）」が、ライオンと共同開発したオーダーセットアップ「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」を発売した。全国のファブリック トウキョウ店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。

「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」は、ビジネスウェア業界では初めて洗剤ブランドと共同開発、共同検証を行ったオーダーメイドのウォッシャブルスーツ。ライオンの研究所による検証の結果、洗濯機の標準コースで30回洗いをかけた後も「新品級」の評価を得たとしている。

ファブリック トウキョウが実施した顧客インタビューによると、ビジネスウェアに求めるものとして、汗や汚れ、ニオイなどを落とすために「自宅での洗濯が可能」ということが挙げられた。しかし一方で、「オーダースーツを自宅で洗うのに不安がある」「結局クリーニングに出してしまう」という声も多く、「洗濯を失敗してしまうのでは」という不安やそもそも「洗い方がよくわからない」といった課題が浮き彫りになったという。これを受け、洗濯のプロであるライオンとタッグを組んで同スーツの開発をスタート。約2年の開発期間をかけて完成させた。

アイテムは、オーダーセットアップ（4万9800円）、ウィメンズパンツスーツ（4万9800円）、ウィメンズスカートスーツ（5万1800円）といった上下セットのほか、ビジネスカジュアルジャケット（3万円）やウィメンズひざ丈スカート（2万円）などの単品もラインナップ。各アイテムには、表面に「洗い方ガイド」を記した洗濯ネットが付属する。

■ファブリック トウキョウ：公式サイト