ロエベのブランドアンバサダーにカナダ人俳優 テオドール・ペルランが就任　男性ではCD交代後初

「ロエベ（LOEWE）」が、ブランドアンバサダーにカナダ人俳優のテオドール・ペルラン（Theodore Pellerin）を任命した。ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）がクリエイティブディレクターに就任後初の男性ブランドアンバサダーとなる。

【画像をもっと見る】

テオドールは、アリ・アスター（Ari Aster）や、エリザ・ヒットマン（Eliza Hittman）、グザヴィエ・ドラン（Xavier Dolan）、ソフィー・デュピュイ（Sophie Dupuy）などの監督作品に出演。近年では、アレックス・ラッセル（Alex Russell）の「Lurker」でインディペンデント・スピリット賞にノミネートされ、ポーリーヌ・ロケス（Pauline Roque）の長編デビュー作「Nino」ではルイ・ロデレール財団ライジングスター賞を受賞するなど注目を集めている。

就任にあたりテオドールは「ディテールや手仕事、そして物事にかかる時間に対する本物の注意深さがあります。それは演技にとても近いと感じます。ロエベはクラフトに真剣に向き合いながらも、重苦しくはない。その姿勢は、私自身の仕事でも追い求めているものです」とコメントしている。

◾️ロエベ：公式オンラインストア