世界に感動をもたらしたりくりゅうがビッグボーナスを手にした。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組が26日、都内にある所属先の木下グループ本社を訪問した。グランプリファイナル、四大陸選手権、世界選手権、五輪の世界主要4冠「ゴールデンスラム」達成を祝し、同社から1人2000万円ずつの報奨金が贈呈された。

りくりゅうの2人が思わず驚いたような表情を見せた。所属先の木下グループから贈呈された報奨金はそれぞれに2000万円のビッグボーナス。日本オリンピック委員会と日本スケート連盟からの報奨金も合わせれば1人3400万円、2人で総額6800万円を得た。三浦は「まだ現実かどうか実感が湧いていない」。木原は「支えてくださる皆さんに感謝したい」とそれぞれ笑顔を見せた。

過去の五輪メダリストと比べてもかなりの高額となる。木原はペアに転向した13年から同社の支援を受け「明日のリンク代、レッスン代が払えるかな。そういう不安なく練習に集中させていただけた」と話す。木下社長はペアの黎明（れいめい）期も知るだけに「2人はこの金額に値すると思う。本来はもっと…」と付け加え、金額以上の価値がある功績を称えた。

気になる報奨金の使い道も、りくりゅうらしく息ぴったりだった。「家族に支えられてここまでスケートを続けてこられたので家族のために使いたい」と話す三浦に対し、木原も「両親には苦労かけたので両親の好きな物をプレゼントしたい」とそろって親孝行の一面をのぞかせた。

ペア結成から7年で咲かせた大輪の花。苦楽を共にしてきたパートナーへ互いにプレゼント交換する案も明かした。三浦は「シーズン中は禁酒しているけど木原選手はウイスキーが好きなのでウイスキーを贈りたい」と言えば、木原は「璃来ちゃんは化粧品が好きなので欲しいコスメをプレゼントしたいけど、上限はあります」とバランスを保つ“予防線”を張って笑わせた。

▽過去の高額報奨金 18年平昌大会スピードスケート女子で2つの金メダルを獲得した高木菜那に所属先の親会社である日本電産から4000万円が贈られた。夏季五輪では、21年東京大会フェンシング男子エペ団体金メダルの見延和靖に所属先のネクサスから1億円が贈られた。また、りくりゅうの2人は年間グランドスラムを達成した23年4月に木下グループから1400万円ずつ受け取っている。

▽木下グループ 東京都新宿区に本社を置く持ち株会社。ハウスメーカーの木下工務店を中心とした不動産、介護、保育などさまざまな事業を展開する。フィギュアスケートでは有力選手が集う木下アカデミーを経営。所属アスリートにはフィギュア女子の千葉百音、島田麻央、卓球の平野美宇、松島輝空らがいる。4月に行われる世界的アイスショー「スターズ・オン・アイス」の主催を担うなど、さまざまなスポーツイベントの支援も行っている。