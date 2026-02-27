俳優の柄本明（77）が出演する映画「レンタル・ファミリー」（監督HIKARI）が27日に公開される。柄本が演じるのは、認知症で記憶を失いつつある老俳優・喜久雄。50年以上のキャリアを誇る名優だが、今なお演じることの奥深さに向き合っている。

米俳優ブレンダン・フレイザー（57）演じる俳優フィリップが、柄本演じる喜久雄と出会い、心通わせる物語。柄本は「ブレンダンさんは大きくて柔らかい感性で僕を受け止めてくれた」と共演を振り返る。だが「監督から、自然にやってと言われるけど不自然なことだよね。俳優の仕事って説明できないことだらけ」と演じることに向き合う日々。劇中では本格的な英語ゼリフにも挑戦し「日本語でも英語でも同じくらい難しい」と語る。

日本を代表する実力派。だが、中村勘三郎さん（2012年死去）主演の舞台「浅草パラダイス」シリーズでは勘三郎さん、藤山直美（67）との即興劇に「やられっぱなしだった」と苦笑い。志村けんさん（20年死去）とのコントも「地獄だった」と語り「遊ぶって大変なこと」としみじみと語る。

「できない自分と出会えるのは、いいこと。そこから考えるチャンスが生まれる」。その言葉に圧倒的な説得力があった。（西村 綾乃）