日本テレビ系の新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（読み：よるのおと）が、今春4月から「火曜プラチナイト」枠内 毎週火曜よる24時24分〜24時54分にて放送決定！

初回は4月7日（火）24時24分スタート。その前に、#0となる初回特番を3月31日（火）25時29分〜25時59分 関東ローカルで放送する。

本番組は、毎週1組のアーティストをお迎えし、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組。

MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聴けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングでお届けする。

この番組でお見せするのは「アーティストの最新ストーリー」。そんな「夜の音」のMCを務めるのは菊池風磨！自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。意気込みコメントも紹介。

■菊池風磨 コメント

MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような『本音』を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も一人の表現者として全力で向き合うつもりです。視聴者の皆さんが、トークを経て聴く一曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！