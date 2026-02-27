美容外科医で「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると26日までに、自身のSNSで発表した。松本は2024年1月に活動休止を発表し、地上波テレビには登場しておらず、約2年ぶりの“復帰”となる。

高須氏は本紙の取材に「まだ詳細は明かせないのですが、地上波のテレビで3月からです。ファンの皆さん、楽しみにしていてください」と話した。

SNSでは「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企（たくら）んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」とし、オンエアされる時間帯については「全国ネットのゴールデンタイムです」とつづった。

今月23日には「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」と報告したが、「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」とトラブルも示唆していた。

高須氏は、松本が活動休止後、一貫して支援する意思を表明。当時フジテレビの松本出演番組「ワイドナショー」のスポンサーを務めており、「僕一人になっても松ちゃんのいるワイドナショーのスポンサーはやめません」などとしていた。

放送関係者は「CMを流すかは最終的に局の判断。局がOKしたということでしょう」と話している。

松本は昨年11月に有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」を開設し、仕事復帰。大みそかには同サービスの映像がBSよしもとで放送されているが、地上波への登場は今回が初となる。