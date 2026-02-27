ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、3打数1安打2打点。出場3試合連続安打を記録した。

前日のタイガース戦で受けた死球の影響を感じさせなかった。初回1死二、三塁の好機で迎えた第1打席は三ゴロ、3回、先頭で迎えた第2打席は空振り三振も、持ち味のフルスイングは発揮した。

続く4回の第3打席。1死満塁の大チャンスで、2ボール2ストライクと追い込まれていた状況で、甘く入った直球を豪快なフルスイングではなく、コンパクトなスイングで振り抜いて左翼線二塁打の2打点だった。

試合後、岡本は報道陣の取材に「今日も3打席ケガなく終えて良かった」と安ど。侍ジャパン合流前、最後のオープン戦で「これで一旦（チームを）離れることにはなるとは思うんですけど、また頑張りたいなと思ってます」と語った。

オープン戦4試合で9打数3安打1本塁打4打点。得られたことについては「実戦感覚であったりとか、対戦相手も初めてで、それを経験できた。良い経験ができたのは良かった」と収穫を口にした。

岡本はマーリンズ戦を終えたあと、27日（同28日）の練習後に侍ジャパンに合流するためにブルージェイズを離れる予定になっている。