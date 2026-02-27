菊池風磨がMC！ 音楽番組『夜の音』4月7日スタート「濃密な時間を目指します」
菊池風磨がMCを務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が、日本テレビ系にて4月7日より毎週火曜24時24分に放送されることが決まった。これに先駆け、日本テレビ（関東ローカル）では、＃0となる初回特番が3月31日25時29分から放送される。
本番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた思いや背景を丁寧にひもときながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける新たな音楽番組。
MC・菊池風磨とのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聴けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングで届ける。
菊池がレギュラー音楽番組のMCを務めるのは初めて。「MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような『本音』を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も一人の表現者として全力で向き合うつもりです。視聴者の皆さんが、トークを経て聴く一曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！」と語っている。
『夜の音‐TOKYO MIDNIGHT MUSIC‐』は、日本テレビ系にて4月7日より毎週火曜24時24分放送。特番は日本テレビ（関東ローカル）にて3月31日25時29分放送。
