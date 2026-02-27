福岡県の「よかパパ育休助成金」申請締切をきっかけに、中小企業の採用広報を見直す動きが強まっています。

制度対応を社内で完結させるだけでなく、採用と定着にどうつなげて伝えるかが、今の実務では大きな差になります。

スパイアソリューションは子育て応援宣言企業として、両立支援を発信設計に落とし込む視点を整理して発信しています。

スパイアソリューション「両立支援を採用と定着に活かす発信視点」

発信日：2026年2月26日対象制度の申請締切：2026年2月20日助成額：10万円対象事業者規模：常時雇用労働者1人以上100人以下本社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号

スパイアソリューションは福岡市中央区に本社を置き、BtoB・BtoC企業向けの集客とマーケティング支援を行う企業です。

今回の発信は、福岡県両立支援ポータルで案内された助成金締切情報を受け、制度運用と採用広報を接続する実務提案として示されています。

「制度を整える段階」から「社外へ伝えて選ばれる段階」へ進めることが、2026年度の人材確保で重要なテーマです。

助成金要件と締切情報の押さえどころ

締切案内日：2026年1月20日付申請締切日：2026年2月20日給付額：10万円登録要件：子育て応援宣言企業への登録

よかパパ育休助成金は、対象規模や雇用要件に加えて、子育て応援宣言企業への登録が要件として示されている制度です。

この条件設定は、補助金の取得だけでなく、企業の姿勢を外部へ明確に示す設計になっている点が特徴です。

締切が明示されると、制度対応の優先順位が上がり、社内ルールの棚卸しも進めやすくなります。

まずは申請要件と社内の現状差分を可視化する段階。

採用と定着に効く発信設計3つの視点

発信視点数：3点

一つ目は、制度名そのものより、実際に使える運用情報を伝える視点です。

応募者や在職者が知りたいのは、相談窓口の有無や利用時のフォロー体制など、現場で機能する具体情報です。

二つ目は、男性育休や両立支援を特別対応ではなく、再現可能な組織運用として示す視点です。

個人の美談だけに寄せず、ルール化された仕組みとして提示すると、入社前後の不安を下げやすくなります。

三つ目は、行政施策のタイミングを採用広報の更新タイミングに重ねる視点です。

制度対応と発信更新を同時に進めると、社内外でメッセージがぶれにくくなります。

運用実態と採用訴求を一体化する発信設計！

新年度前に進めたい実務更新の順序

優先確認項目：制度利用導線・相談体制・フォロー手順更新対象：採用情報・社内周知・定着支援の運用説明

新年度前は採用広報の見直しが集中する時期なので、制度情報の更新と同時に運用説明を整えると効果的です。

制度が存在することだけを示す発信では、候補者にとって「自分が使えるかどうか」が伝わりにくくなります。

利用対象、相談先、運用手順をセットで伝えると、職場選択の判断材料として機能しやすくなります。

社内では管理職と実務担当の役割分担を明確にし、対応フローを共有しておくことが定着面での安定につながります。

採用段階での期待値と入社後体験をそろえる運用が重要です。

両立支援は、制度を導入した時点より、運用を見える化した時点で競争力へ変わります。

助成金の締切は、制度対応を急ぐ合図であると同時に、採用メッセージを刷新する好機でもあります。

【育休制度を採用競争力へ転換！

スパイアソリューション「両立支援を採用と定着に活かす中小企業向け発信視点」】の紹介でした。

