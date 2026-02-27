伊東の春を告げる「大室山 山焼き」が、2026年2月8日に開催予定です。

山麓から山頂まで炎が一気に駆け上がる景色は、一年に一度だけ見られる特別な時間です。

朝のお鉢焼きから正午の全山焼きまで、時間ごとに表情が変わるので、現地観覧の計画を立てる価値が高いイベントです。

伊東市「第47回大室山 山焼き」

開催日：2026年2月8日（日）延期日：2026年2月15日（日）開催時間：9:15〜13:00（予定）会場：大室山住所：静岡県伊東市池672-2駐車場台数：自家用車500台・バス10台

伊東市は、海と山の自然資源を生かした観光地として知られ、季節行事を地域文化として継承している自治体です。

大室山はお椀を伏せたようなシルエットで親しまれる伊東のシンボルで、山頂には約1kmの噴火口周回路が整備されています。

第47回となる大室山 山焼きは、山の保全を目的に始まった700年余りの伝統行事で、いまでは「伊東の春の風物詩」として定着しています。

朝に始まるお鉢焼き見学のポイント

お鉢焼き開始：9:15〜山頂見学定員：600名

午前9時15分から始まるお鉢焼きは、噴火口周辺から火が回る様子を間近で見られる時間帯です。

山頂エリアでの見学は可能ですが、安全確保のため入場人数と遊歩道利用に制限が設けられています。

観覧位置によって炎の広がり方が違って見えるので、同じ山焼きでも視点ごとの印象差が大きいのが特徴です。

朝のうちから行動しておくと、移動と見学の導線を組みやすい運用。

正午の全山焼きと松明点火体験

全山焼き開始：12:00〜松明料金：1本3,000円松明販売数：60本購入上限：1家族2本まで整理券配布・販売開始：7:00〜

正午に始まる全山焼きでは、山麓から標高580メートルの山頂まで炎が一気に駆け上がります。

一般参加の松明点火は有料枠で実施され、数量と購入本数の上限が明確に決まっています。

火入れに参加する場合は朝7時からの整理券配布が基準になるため、到着時刻の管理が重要です。

見物のみでも、炎の移動速度と山肌の色変化を同時に観察できる圧巻の時間！

式典・神事と当日運営の確認事項

式典・神事：10:40〜開催可否判断：当日7:00頃雨天時の神事：実施

式典と神事は午前10時40分から進行し、行事全体の節目として位置付けられています。

山焼き本体は積雪や強風などの気象条件で延期判断となるため、当日朝の運営情報確認が前提です。

荒天時は延期となりますが、神事は雨天でも実施される予定です。

観覧計画を立てる際は、移動時間だけでなく天候リスクまで織り込む準備が有効です。

大室山で味わえる山焼き以外の見どころ

山頂噴火口周回距離：約1km山頂標高：580m車での目安アクセス：伊豆高原駅から約12分車での目安アクセス：伊東駅から約30分

大室山は、山焼き当日だけでなく通常時も火山地形を体感できるスポットとして人気があります。

お鉢巡りでは富士山、伊豆七島、相模灘を望めるため、地形と眺望の両方を楽しめる構成です。

噴火口内のアーチェリー体験など、山頂での滞在価値が高い点もこのエリアならではの魅力です。

「火を見る日」と「景色を歩く日」を分けて訪れる楽しみ方も成立します☆

700年余り受け継がれてきた行事だけに、迫力だけでなく土地の歴史が見えるイベントです。

大室山の輪郭を炎がなぞる瞬間は、伊東の季節の切り替わりを体感できる記憶に残るシーンになります。

【山麓から山頂へ炎が駆け上がる瞬間を見る！

伊東市観光「第47回大室山山焼きお鉢焼きと全山焼き伝統行事」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 第47回大室山 山焼きはいつ開催されますか？

2026年2月8日（日）9:15〜13:00予定で実施され、延期時は2月15日（日）となります。

Q. 松明での点火体験は誰でも参加できますか？

一般参加は可能ですが有料で、1本3,000円、60本限定、1家族2本までです。

Q. 山頂でお鉢焼きを見学できますか？

見学は可能ですが、安全確保のため600名限定で人員制限と遊歩道規制が実施中。

