2033年3775億ドル予測で注目度急上昇！Astute Analytica「空飛ぶバイク市場レポート」

空飛ぶバイク市場は、都市交通の次世代インフラとして一気に存在感を高めています。

Astute Analyticaが2026年2月20日に公表した最新分析では、2033年までの高成長シナリオが示されました。

渋滞回避と環境負荷低減を同時に狙える移動手段として、各地域で導入議論が進行中です。

Astute Analytica「空飛ぶバイク市場レポート」

公表日：2026年2月20日2024年市場規模：806億米ドル2033年市場規模予測：3,775億米ドル予測期間：2025年〜2033年予測CAGR：18.7%

本レポートでは、空飛ぶバイクをVTOL（垂直離着陸機）として位置づけ、個人移動と商用物流の両面で評価しています。

市場分析の軸は、技術進化、都市課題、制度整備、地域別の実装速度です。

市場成長を押し上げる技術トリガー

成長の中核は、電動推進システムと軽量複合材の進歩です。

バッテリー性能と充電効率の改善により、実運用に近い飛行時間を確保しやすくなっています。

自律飛行技術の進展は、運用コストと安全性の両面で商用化を後押しする要素です。

VTOL機能によって狭い都市空間で離着陸できるため、既存インフラと接続しやすい点も評価されています。

用途別に広がる導入シナリオ

用途は輸送、緊急サービス、警察業務、軍事・防衛など多層化が進んでいます。

旅客輸送は、渋滞回避の実効性が高い領域として先行導入が期待されています。

配送や緊急対応は、移動時間短縮の効果が数値化しやすく、自治体や企業の検証対象になりやすい分野です。

電動方式は環境負荷の小ささが強みで、ハイブリッド方式は航続距離の柔軟性で支持を広げる構図です。

商用化フェーズで残る導入ハードル

最大の課題は、空域管理と機体認証を含む規制整備の速度差です。

着陸拠点と充電設備の整備が追いつかなければ、実証から本運用への移行は鈍化します。

安全性と騒音に関する社会受容の形成も、普及を左右する重要論点です。

市場の伸びが高い局面ほど、制度とインフラの整合が競争力を決める段階に入ります。

北米と欧州は、メーカー基盤と政策支援を背景に先行市場として拡大が見込まれます。

アジア太平洋は都市化の進行と輸送効率化の需要が強く、日本と中国を中心に成長余地が大きい地域です。

