クロミのシールは、甘さだけで終わらない「ちょい悪×乙女」のバランスが魅力です。

今回の予約ラインナップは、ぷっくり質感やパール風の光沢など、触って楽しい要素がしっかり入っています。

スマホケースや手帳を自分らしく整えたい人にとって、発売時期を先に押さえておきたいシリーズです。

サンリオ「クロミ 予約シールコレクション」

記事公開日：2026年2月25日予約・入荷予定時期：2026年5月〜7月下旬登場キャラクター：クロミ、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ

サンリオは、日本発のキャラクター文化をけん引するブランドです。

クロミは、いたずらっぽいビジュアルと乙女な世界観のギャップで支持を集める人気キャラクターです。

今回の企画では、質感違いのシールを時期別に展開し、コレクション性の高い構成になっています。

パールマシュマロシールの立体感とデコ映え

発売予定：2026年6月下旬仕様：ぷっくり立体タイプ

パールマシュマロシールは、指先で凹凸を感じる立体感が特徴です。

画像でも、パフェグラスやクリーム、チェリーを重ねたスイーツモチーフが黒アウトラインでくっきり表現されています。

光沢のある表面は、スマホケースに貼ったときにワンポイントが沈まず、写真でも存在感を出しやすい仕上がりです。

クロミ単体で使っても、同系色の小物シールと合わせてもまとまりやすいデザインです。

触感と見た目の両方で楽しめる予約アイテム！

発売時期別でそろえるステッカーズラインナップ

カプセルフレークステッカーズ：2026年7月下旬発売予定カプセルフレーク内容：5種類×各2枚ペタペタステッカーズ：2026年5月入荷予定ジュエルマシュマロステッカーズ：2026年6月入荷予定プラスチックモデル風シール：2026年6月入荷予定

カプセルフレークステッカーズは、5柄を2枚ずつ使える構成なので、手帳とノートで柄をそろえやすいセットです。

ペタペタステッカーズはクリア感が活きるタイプで、透明ケースの下に入れるだけでもレイヤー表現を作れます。

ジュエルマシュマロは夢かわトーンが強く、ラベンダーやピンク系の文具と相性が良い色設計です。

プラスチックモデル風シールは、パーツを切り出す感覚で配置を考えられるため、レイアウト遊びをしたい人向けの一枚です。

画像のように複数キャラクターを同系パステルで並べると、デコ全体に統一感を出しやすくなります☆

クロミ推しでそろえるのはもちろん、ハローキティやシナモロールと混ぜてテーマを組む楽しみ方も広がります。

発売時期が分かれているシリーズなので、月ごとに少しずつ集める買い方と相性の良いラインです。

【夢かわ質感で手帳デコがもっとはかどる！

サンリオ「クロミパールマシュマロシール＆予約ステッカーズシリーズ」】の紹介でした。

