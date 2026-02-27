【さらば伯楽】土田師は78年、大久保洋吉厩舎の調教助手としてホースマン人生のスタートを切った。引退の時が迫った今、胸に去来するのは恩師への感謝。「兄貴みたいな感じかな。親分（洋吉氏）の下でできていなかったら、ここまでやってこられなかったかも」と目を赤く染めながら振り返った。

競馬の世界に飛び込んだきっかけも“師匠”だった。「実家の牧場に大久保洋吉先生の父・大久保末吉さんがよく来てくれた。それで調教師という仕事を知っていたので。中学を卒業して装蹄学校に通っている時、（末吉さんに）調教師になるにはどうすれば良いですか、と聞くと“獣医大に行け”と。それでこの世界へ。大久保一家には本当にお世話になりました」。

92年に美浦で開業、今年で34年目となる。大久保洋吉厩舎で学んだ「自分らしく、偉ぶらず」をモットーに走り続けてきた。「親分の下で、助手の時は（いろいろ）任せてもらっていた。本当にやりやすかった」。自主性を重んじるスタイルは自厩舎にも継承した。「人に恵まれた。スタッフが皆、頑張ってくれたからやってこられた」とうなずく。

ダート路線を中心に中央重賞4勝。指揮官は「皆、名前の通りだねって言う。“土”田だから」と笑いを誘う。97年にはマイルCS南部杯をタイキシャーロックでV。「初めて重賞を勝った馬。どの馬も思い出はあるけど、貢献してくれた」と懐かしんだ。

3月3日の定年引退まで、残された時間はわずか。「まだ実感はないです。変わりなく、毎日同じことをやってますからね」。最終週は8頭が出走。最後の瞬間まで、自分らしく駆け抜ける。

◇土田 稔（つちだ・みのる）1955年（昭30）6月23日生まれ、北海道三石町（現・新ひだか町）出身の70歳。実家は生産牧場。北里大学獣医学部卒。78年から大久保洋吉厩舎で調教助手。92年に調教師免許を取得。93年開業。JRA重賞は98年エルムS（タイキシャーロック）で初制覇。