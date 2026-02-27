昭和32年1月13日、浅草国際劇場で起きた前代未聞の事件。19歳の美空ひばりが舞台袖で出番を待っていた時、客席から現れた同い年の少女が瓶から塩酸を投げつけ、ひばりは「熱い！」と絶叫した。

写真はイメージ ©getty

顔の左半分に全治3週間の火傷を負う大惨事となったが、その背景には貧困と憧れが入り混じった複雑な感情があった。

「ひばりちゃんの美しい顔をいためなければ」

犯人の少女は山形県米沢市の貧困家庭出身で、高校中退後に地元の繊維工場で働いていたが、都会への憧れから単身上京し、板橋区内で女中奉公をしていた。ひばりの主演映画を何本も繰り返し観るほどの熱狂的ファンだったが、同時に激しい嫉妬の対象でもあった。

事件2日前の1月11日、「世の中が嫌になった」と書き置きを残して奉公先を飛び出した少女は、偶然ひばりの浅草公演を知る。同じ年なのに、惨めな境遇の自分とは対照的な華やかな世界にいるひばりへの嫉妬と憎悪が爆発し、塩酸を購入して襲撃を決行した。

逮捕後に発見されたメモ帳には「ひばりちゃんの美しい顔をいためなければ承知できない。その醜い顔を一度見たい。13日午後9時、私はおしまい」と記されていた。

また、事件前にひばりの自宅に10回以上電話をかけたものの、本人に取り次いでもらえなかったことも判明している。

少女を庇った美空ひばり

幸いひばりの火傷痕は残らなかった。これは襲撃直後に叔母が防火用の水をかけたことと、厚化粧のドーランのおかげだったという。病院での手当て後、ひばりは記者会見で同い年の犯人を庇う発言をした。

◆◆◆

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））