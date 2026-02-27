「とにかく去るべきだ」アメリカ移籍浮上の日本人FWを現地評論家がバッサリ エース候補がまさかの“５番手”降格「もう気にもしない」
１月に訪れた待望のゴールも、事態の好転にはつながらなかった。
昨夏にチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、新エースとして期待されながら開幕からリーグ戦で得点をあげられないまま年越し。冬のマーケットでセルティック復帰もうわさされたが残留した。バーミンガムで力を証明する意気込みと報じられたのは記憶に新しい。
そして2026年になり、古橋はようやくネットを揺らすことに成功した。しかし、出場機会は増えていない。むしろ出番は減っており、状況は厳しくなるばかりだ。
先日、その31歳FWに、３月26日まで移籍は可能なMLS行きの噂が浮上。クリス・デイビス監督も移籍の可能性を否定しておらず、去就が取りざたされている。
そんななか、ファン評論家のジェイソン・ムーアは、『Football League World』で「キョウゴのことは難しい。もう彼をどうするか、気にもしない段階だからだ」と話した。
「残るなら素晴らしい。追っているときに投入する選手だ。去るのならそれで構わない。バイバイだ。我々が損切りをしてお別れだよ。彼の観点や今後のキャリアのためなら、すぐに去るべきだ」
「彼の前には３人か４人いる。あるいは５人かもしれない。だから、とにかく移籍すべきだよ。キャリアのためにね。もうバーミンガムではうまくいかないだろう。チャンスはたくさんあった。逃してきたチャンスを考えれば、とにかく去るべきだ」
ムーアは「キャリアにおいてこのレベルにない段階に来たのかもしれない。MLSはチャンピオンシップほどではないから、彼にとってうまくいくかもしれない。だから、自分がナンバーワンのストライカーになるところに行ってプレーすべきだ。バーミンガムではそうならないからね」と続けた。
「うまくいかなかったのは残念だ。でも、別れるのが全員にとって最善だよ。そうじゃなければ、４番手か５番手の選択肢のままとなる」
Football League Worldは「チームがケガに見舞われない限り、フルハシがフィットするのは難しい」と報じている。
「それなりのサラリーの選手に見合ったオファーが届けば、バーミンガムが資金化するのは理にかなっているだろう」
苦悩の日々が続く古橋は、心機一転して新たな挑戦に向かうべきなのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」
昨夏にチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、新エースとして期待されながら開幕からリーグ戦で得点をあげられないまま年越し。冬のマーケットでセルティック復帰もうわさされたが残留した。バーミンガムで力を証明する意気込みと報じられたのは記憶に新しい。
そして2026年になり、古橋はようやくネットを揺らすことに成功した。しかし、出場機会は増えていない。むしろ出番は減っており、状況は厳しくなるばかりだ。
そんななか、ファン評論家のジェイソン・ムーアは、『Football League World』で「キョウゴのことは難しい。もう彼をどうするか、気にもしない段階だからだ」と話した。
「残るなら素晴らしい。追っているときに投入する選手だ。去るのならそれで構わない。バイバイだ。我々が損切りをしてお別れだよ。彼の観点や今後のキャリアのためなら、すぐに去るべきだ」
「彼の前には３人か４人いる。あるいは５人かもしれない。だから、とにかく移籍すべきだよ。キャリアのためにね。もうバーミンガムではうまくいかないだろう。チャンスはたくさんあった。逃してきたチャンスを考えれば、とにかく去るべきだ」
ムーアは「キャリアにおいてこのレベルにない段階に来たのかもしれない。MLSはチャンピオンシップほどではないから、彼にとってうまくいくかもしれない。だから、自分がナンバーワンのストライカーになるところに行ってプレーすべきだ。バーミンガムではそうならないからね」と続けた。
「うまくいかなかったのは残念だ。でも、別れるのが全員にとって最善だよ。そうじゃなければ、４番手か５番手の選択肢のままとなる」
Football League Worldは「チームがケガに見舞われない限り、フルハシがフィットするのは難しい」と報じている。
「それなりのサラリーの選手に見合ったオファーが届けば、バーミンガムが資金化するのは理にかなっているだろう」
苦悩の日々が続く古橋は、心機一転して新たな挑戦に向かうべきなのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」