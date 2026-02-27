「とにかく去るべきだ」アメリカ移籍浮上の日本人FWを現地評論家がバッサリ エース候補がまさかの“５番手”降格「もう気にもしない」

「とにかく去るべきだ」アメリカ移籍浮上の日本人FWを現地評論家がバッサリ エース候補がまさかの“５番手”降格「もう気にもしない」