日本ハムは２６日、国際交流試合の２７日・ＷＢＣ台湾代表戦、２８日・味全戦（ともに台北ドーム）に向け、沖縄から台湾入りした。郡司裕也捕手（２８）は同僚でＷＢＣ日本代表の伊藤、北山両投手に景気づけの勝利を贈ることを誓った。

侍ジャパンのＷＢＣ初戦は３月６日の台湾戦。郡司はいたずらっぽく笑って意気込んだ。「僕らが圧倒的に勝って、２人に刺激を与えられればなと。おまえら、抑えられるのか？って」。大会前の難敵を粉砕して仲間のハートに火をつけ、間接的な“アシスト”になれば言うことはない。

昨年に続く台湾遠征は、もちろんチームにも貴重な機会だ。チアなど日本とはまた違う熱狂的な応援の中での実戦。「本番さながら、シーズン開幕戦のような雰囲気が味わえる。そこの試合を大切にしながら、気持ちの持っていき方をシーズンモードにしていければ」とメリットを口にした。

新庄監督からも「郡司くんとレイエスしか決まっていない」と、レギュラーとして認められる背番号３。チームの充実ぶりを示す戦いを届け、侍右腕コンビの背中を押す。