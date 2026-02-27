◇練習試合 ロッテ18―4チェコ代表（2026年2月26日 都城コアラのマーチ）

ロッテの背番号55が早春の都城で大暴れだ。ドラフト4位の桜井（昌平）が「2番・三塁」で1軍初スタメンを果たし、3安打5打点をマークした。

「プロ初安打」は3回2死二、三塁の場面だった。チェコの2番手サトリアの初球113キロのチェンジアップを空振りしたが、2球目を叩いてライナーで左翼フェンスを直撃する二塁打。打席の立ち位置を約20センチ投手寄りに変更し、同じ球種を捉えた。サトリアは前回WBCで大谷（現ドジャース）から三振を奪ったことで話題となった右腕。「大谷を超えた？」の質問に18歳は「そんなことは言えないです」と照れ笑いを浮かべた。5回は同じくサトリアから左前打し、7回には3番手右腕から右前2点適時打。8回には三ゴロで1打点を加えた。

前日のオリックス戦では「プロの世界を教えるため」というサブロー監督の計らいで山下、山崎の2投手と対戦。2打席凡退に終わったものの、経験を翌日のゲームに生かした。フル出場した桜井は「1試合を通して課題がたくさん見つかった」と振り返り「まずはホームランを打つことが目標。昨日プロの本格的な球を見られたので、そこを基準に練習してファームで経験を積んで1軍で活躍できるように頑張りたい」と意気込んだ。

まだ高校を卒業していない18歳の「猛打賞」。サブロー監督は「初めて映像を見た時に打ち終わりの姿が、栗原（打撃）コーチに似ているなと思って。あのぐらいになってほしいし、もっと大きい打者になってほしい」と期待を膨らませた。（大内 辰祐）