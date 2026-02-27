直近の対外試合４戦は計６打数無安打と苦しむ巨人のリチャード内野手（２６）が２６日、現在の心境を明かした。那覇キャンプでの実戦は残り２試合。２７日からの対韓国チーム２連戦へ向け「花は最後に咲く」と決意表明した。新応援歌を力に変え、故郷で躍動する。（取材・構成＝内田 拓希、臼井 恭香）

リチャードが快音で好調ぶりを示した。全体練習の最後に行われたマシン相手のミニゲーム。カーブをライナーで左翼席に突き刺し、のべ３３打者で唯一のサク越えを放った。弾みをつけて迎える２７日ハンファ戦、２８日サムスン戦（ともに那覇）に向けた思いを、ユニークな“リチャード節”で明かした。

「花みたいな気持ちです。花って最後に咲くじゃないですか？ためてためて、パカって」

つぼみは確実に膨らんでいる。１５日の練習試合・広島戦（那覇）では力みの抜けたスイングで右越えの三塁打。その後の４戦は無安打も、フリー打撃では右中間方向を中心に快音を連発している。宮崎キャンプ中に阿部監督から受けた「サク越え何本でも０円」という助言を体現している。

「宮崎からやることは変わらない。欲をかかずに。すぐには良くならないっていうのはわかっています。これをやっておけば大丈夫かなというのを見つけて、続けていけるようにしたい」

発奮材料が増えた。２４日、自身を含め４選手の応援歌が発表された。自身の歌詞の最後は「無限のかなたへ飛ばせリチャード」。米ピクサー人気映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するバズ・ライトイヤーのセリフにかけた歌詞とアップテンポなメロディーが背中を押してくれる。

「僕ごときがちょこっとホームランを打っただけで、すごくかっこいい応援歌ができた。本当にありがたいですよね。打って恩返しするしかない」

リチャードが昨年のファンフェスタで仮装したバズを意識した新応援歌は、２７日にもお披露目される。故郷・沖縄に今季“１号”を描くことが、最初の恩返しになる。