及川 そういえば、打たれてしまった日の夜って、どう過ごされていますか？僕は原因が分かってたら“しゃあないやろ”と割り切れるんですけど、原因が分からない時とかは、夜に映像を見返したりはします。でも、寝られないのはないですかね。

岩崎 決まり事はないかな。もう何も食べずに寝ることもあれば、ちょっと気晴らしにゲームをしたい時はゲームをしたりとか。なんか決め事はないですけど、その時は本当に気持ち次第。結局、寝たらいいんですよ。

及川 ザキさんといえば、試合中のポーカーフェースが印象的ですよね。何年か前にザキさんが言ってたんですけど、やっぱり表情に出ると、それは隙になる。たぶんザキさんは自然にできてることですけど、自分らはこれから直していかなきゃいけないところだと思うんです。やっぱ、一番出やすいのが、ストライクだと思ったボールがボール（判定）だったりとかいう時が一番、メンタルにきます。ヒットでいえば、打ち取った当たりでも間を抜けたりとか…やっぱり感情は分かんない方がいいと思う。ザキさんみたいなポーカーフェースを目指します。

岩崎 今も出てないでしょ？打たれたとて次のことを考えなきゃいけないし、良くても次のことを考えなきゃいけないから、表情にいちいち（出す）とか、そういうのは変わらないよね。あまり意識してないけど。

及川 あまり出てはいないです。でも、ストライクがボールのやつは、やっぱりまだ出ちゃうなと思うんで。出ても得がないじゃないですか？気を付けます。

岩崎 まあ及川はたぶん、今年はダメなんで（笑い）。来年どうしようかなって考えてやったらいいと思います。

及川 まだ始まってないです…（笑い）。

岩崎 ダメ？アドバイスを送るなら、まずはコンディションをしっかり整えることだね。あとは、うまくいってるうちは何も変えなくていいと思います。去年良かったんだから、相手はもちろん対策してくるとは思うけど、それでも去年通りの感じでいったらいいと思うね。

及川 例年に比べると、ちょっと（体が）動かしにくいというか、球数を投げていてもちょっと疲れるのが早かったりとか、フォームがしっくりこない時期が長かったりっていうのは、改めて感じますね。難しいなと思いながら日々、コンディショニングに努めています。

岩崎 ハードルを上げすぎない方がいいんじゃないかな？

及川 去年の感覚を求めちゃうから、余計に遠くなっちゃうっていうのは自覚してるんですけど、どうしても求めちゃいます。

岩崎 あんまり数字に惑わされないじゃないけど、そうやったらいいと思います。なんか、できすぎたぐらいの感じで、もちろん上を目指すんだけど。シーズン長いんでね。

及川 勉強になります。ザキさんの存在は本当に大きいです。よく謝るんすよ。例えば、1点取られて、（自分の登板前は）2点差やったのが1点差になっちゃったりとかしたら“すみません”って。じゃあ（ザキさんは）“いやオッケーでしょ。リードを守ってる段階で後ろに回したら、それはもう成功だから気にすんな”って言ってくださってるんで、投げていても、すごい気持ちが楽です。後に投げる方でそう言ってくださると本当でもウソでも気持ちは楽になります。

岩崎 本当です。勝ってつなぐのが仕事だからね。

――「TEAM ZAKI」はみんなゴルフ好きだが、いい息抜きに。

岩崎 みんなで楽しめるから、いいと思いますけどね。部屋で寝てるより、体を動かしながらで、いいと思うし。

及川 その通りです。みんなゴルフも好きですし、もちろん楽しいですし、息抜きにもなってます。

岩崎 野球につながっていることは…ない！（笑い）。ないけど、まあまあ気分転換みたいなもんだから。

及川 そういえば、僕は最近ベストスコア87が出ました！

岩崎 聞くところによるとベストは負けてるけど…ちょっと今からゴルフ勝負しようって言ったら勝てる気がする。勝てるか…いい勝負にはなる（笑い）。

及川 めちゃくちゃ、いい勝負になると思います。

――最後に今季への意気込みをお願いします。

岩崎 しっかり、ケガなく1年間戦って、というところですね。後ろを任されるとは思うんで、やっぱり、そこが抜けてしまうと、チームとしても大変なことになる可能性がある。なので、しっかり自分の務めを果たしてシーズン完走したいなと思います。

及川 個人的な部分になっちゃいますけど、続けて活躍したことがないので、そこは自分自身も奮い立たせてというか、だいぶ自分自身にプレッシャーを与えてやってる年でもあるので、そこがうまくいって、またチームの勝利につなげていけたらっていう思いはあります。

岩崎 みんなで戦いますよ。石井も含めてみんなで戦います。シーズンは長いんでね。

≪岩崎から思わぬ“救援”アレは秋まで封印誓います≫

【取材後記】言葉の端々に、後輩を思いやる気持ちがにじみ出た。ブルペンリーダーの岩崎と、ブルペンの若手筆頭株・及川との対談。時に愛のある！？厳しい言葉をかけながら及川を見守る、岩崎の優しいまなざしが印象的だった。

取材中、思わぬ“救援”も受けた。今キャンプ初日のセレモニーで、集まった虎党を前にした藤川監督が「連覇という言葉は使いません」と宣言…したにもかかわらず、今季の意気込みを聞く際に「連覇」の2文字を使ってしまった。すると、すかさず岩崎から「連覇って使っちゃダメ。新しいタイガースでってことで」と鋭くも優しい！？指摘が入った。秋に迎えるであろう歓喜の瞬間まで、アレは封印しておくことを、肝に銘じておきます。 （山手 あかり）