阪神の新外国人投手のルーカス（ブルージェイズ）が、“セ界未公開”で開幕へ向かうプランが浮上した。3月戦線は3日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラドーム）を皮切りに、オープン戦から主に火、水曜日の登板を重ね、シーズンへ入ると見られる。藤川監督は、貴重な新戦力をセ5球団にひた隠しにする。

なにも開幕前から、ライバルたちに手の内を明かす必要はない。3日の侍ジャパン戦後は、10、11日のオープン戦・西武2連戦（甲子園）、17、18日の同ロッテ2連戦（ZOZO）で登板予定。24日からのファーム・リーグ、オリックス3連戦を経て、開幕2カード目となる31日からのDeNA3連戦（京セラドーム）へ向かうのが自然な流れだ。セ・リーグ相手に登板せず調整を進める。

25日に打ち上げた沖縄・宜野座キャンプでは対外試合登板こそなかったものの、13、19日にライブBP（実戦形式の打撃練習）を経た。切れ味鋭い直球と右打者の懐を鋭くえぐるスイーパーを駆使して、ネット裏に陣取った他球団のスコアラーに警戒を強めさせた。

「しっかりコンディションを整えながら、ケガのないように準備できたらいいと思う」

19日のライブBP登板後、ルーカスは淡々と語っていた。コンディション調整を優先し、21日からの最終クールはブルペン投球を回避。体調と肩の状態を整えることに専念した。開幕まで1カ月。セ界へ衝撃を与えるべく、与えられたマウンドで結果を残していく。