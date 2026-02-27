AROMATIQUE春夏コレクション登場♡上質素材で叶える洗練インナー
プレミアムインナーウェアブランドAROMATIQUEから、2026年春夏コレクション“Extraordinary”が登場しました。静かに際立つ美しさと揺るぎない存在感をテーマに、日常に寄り添うラグジュアリーなアイテムを提案。シルクやコットンの上質素材を使用したインナーから、ブランド初のスイムウェアまで幅広いラインナップがそろいます。日常を少し特別にしてくれるコレクションに注目です♡
初登場スイム＆リゾートアイテム
英ランジェリーブランド「Noblesse Oblige」とのコラボレーションによる、AROMATIQUE初のスイムウェアが登場。
ワンピース、ブラ、ショーツの3型はブラックとシアンブルーの2色展開で、イタリア製生地の美しいフィット感が魅力です。
チュールやクロスバックなどの繊細なディテールが女性らしいシルエットを演出し、リゾートシーンはもちろん日常スタイルにも取り入れやすいデザインです。
スイムワンピース
価格：35,200円(税込)※6月上旬発売予定
カラー：ブラック／シアンブルー
スイムブラ／スイムショーツ
ブラ 価格：22,000円(税込)／ショーツ 価格：13,200円(税込)※6月上旬発売予定
カラー：ブラック／シアンブルー
リネンワンピース
価格：41,800円(税込)※4月下旬発売予定
リネン大判スカーフ
価格：22,000円(税込)※4月下旬発売予定
シルク＆コットンの上質インナー
上質なイタリア産シルクに最高級リバーレースを組み合わせたシリーズは、とろけるような着心地と洗練されたデザインが魅力。
クロップド丈のキャミソールやブラはトップスとしても活躍し、ショーツとセットアップで統一感のある着こなしが楽しめます。
シルクアコーディオンアメスリクロップドキャミ
価格：16,500円(税込)
シルクアコーディオンクロップドレースブラ／シルクアコーディオンレーシーショーツ
ブラ 価格：18,700円(税込)／ショーツ 価格：11,000円(税込)
また、イタリア産Filoscoziaコットンを使用したラウンジウェアも登場。光沢感と透け感が軽やかな印象を与え、リラックスシーンから外出まで幅広く活躍します。
100双フライスバックレースキャミソール／100双フライスフレアパンツ
キャミソール 価格：16,500円(税込)／パンツ 価格：14,300円(税込)※3月下旬発売予定
100双フライスクルーネックロングスリーブ
価格：11,000円(税込)※3月下旬発売予定
美しく快適なデイリーインナー
コットンストレッチシリーズは、なめらかな肌触りと優れた伸縮性が特徴。
クロス構造カップのノンワイヤーブラが自然なフィット感を叶え、ショーツやハイウエストボトムと合わせて美しいシルエットを作ります。
パンナ、フロスティグレー、ブラックの3色展開で、日常使いしやすい上質インナーです。
コットンストレッチストレートフィットブラ／コットンストレッチスタンダードフィットショーツ
ブラ 価格：16,500円(税込)／ショーツ 価格：4,950円(税込)※4月上旬発売予定
カラー：パンナ／フロスティグレー／ブラック
コットンストレッチハイウエストボトム
価格：9,900円(税込)※4月上旬発売予定
カラー：パンナ／フロスティグレー／ブラック
日常に寄り添う特別な一着
AROMATIQUEの春夏コレクションは、シンプルな中に繊細な美しさが光るラインナップが魅力。肌に寄り添う上質素材と洗練されたデザインが、毎日の装いに静かな特別感を添えてくれます。
インナーとしてはもちろん、リラックスタイムやリゾートシーンにも活躍する一着を見つけてみてください♪