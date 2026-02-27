AROMATIQUE春夏コレクション登場♡上質素材で叶える洗練インナー

プレミアムインナーウェアブランドAROMATIQUEから、2026年春夏コレクション“Extraordinary”が登場しました。静かに際立つ美しさと揺るぎない存在感をテーマに、日常に寄り添うラグジュアリーなアイテムを提案。シルクやコットンの上質素材を使用したインナーから、ブランド初のスイムウェアまで幅広いラインナップがそろいます。日常を少し特別にしてくれるコレクションに注目です♡

初登場スイム＆リゾートアイテム

英ランジェリーブランド「Noblesse Oblige」とのコラボレーションによる、AROMATIQUE初のスイムウェアが登場。

ワンピース、ブラ、ショーツの3型はブラックとシアンブルーの2色展開で、イタリア製生地の美しいフィット感が魅力です。

チュールやクロスバックなどの繊細なディテールが女性らしいシルエットを演出し、リゾートシーンはもちろん日常スタイルにも取り入れやすいデザインです。

スイムワンピース



価格：35,200円(税込)※6月上旬発売予定

カラー：ブラック／シアンブルー

スイムブラ／スイムショーツ



ブラ 価格：22,000円(税込)／ショーツ 価格：13,200円(税込)※6月上旬発売予定

カラー：ブラック／シアンブルー

リネンワンピース



価格：41,800円(税込)※4月下旬発売予定

リネン大判スカーフ



価格：22,000円(税込)※4月下旬発売予定

シルク＆コットンの上質インナー

上質なイタリア産シルクに最高級リバーレースを組み合わせたシリーズは、とろけるような着心地と洗練されたデザインが魅力。

クロップド丈のキャミソールやブラはトップスとしても活躍し、ショーツとセットアップで統一感のある着こなしが楽しめます。

シルクアコーディオンアメスリクロップドキャミ



価格：16,500円(税込)

シルクアコーディオンクロップドレースブラ／シルクアコーディオンレーシーショーツ



ブラ 価格：18,700円(税込)／ショーツ 価格：11,000円(税込)

また、イタリア産Filoscoziaコットンを使用したラウンジウェアも登場。光沢感と透け感が軽やかな印象を与え、リラックスシーンから外出まで幅広く活躍します。

100双フライスバックレースキャミソール／100双フライスフレアパンツ



キャミソール 価格：16,500円(税込)／パンツ 価格：14,300円(税込)※3月下旬発売予定

100双フライスクルーネックロングスリーブ



価格：11,000円(税込)※3月下旬発売予定

美しく快適なデイリーインナー

コットンストレッチシリーズは、なめらかな肌触りと優れた伸縮性が特徴。

クロス構造カップのノンワイヤーブラが自然なフィット感を叶え、ショーツやハイウエストボトムと合わせて美しいシルエットを作ります。

パンナ、フロスティグレー、ブラックの3色展開で、日常使いしやすい上質インナーです。

コットンストレッチストレートフィットブラ／コットンストレッチスタンダードフィットショーツ



ブラ 価格：16,500円(税込)／ショーツ 価格：4,950円(税込)※4月上旬発売予定

カラー：パンナ／フロスティグレー／ブラック

コットンストレッチハイウエストボトム

価格：9,900円(税込)※4月上旬発売予定

カラー：パンナ／フロスティグレー／ブラック

日常に寄り添う特別な一着

AROMATIQUEの春夏コレクションは、シンプルな中に繊細な美しさが光るラインナップが魅力。肌に寄り添う上質素材と洗練されたデザインが、毎日の装いに静かな特別感を添えてくれます。

インナーとしてはもちろん、リラックスタイムやリゾートシーンにも活躍する一着を見つけてみてください♪