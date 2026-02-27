ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組が２６日、所属先の木下グループ本社（東京都新宿区）を表敬訪問した。五輪、世界選手権、ＧＰファイナル、四大陸選手権の世界主要４大会全てを制する「ゴールデンスラム」を達成したことを受け、同社の木下直哉社長からそれぞれに報奨金２０００万円がサプライズで贈られた。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、日本スケート連盟からの報奨金も合わせ、２人で総額６８００万円のビッグボーナスを手にした。

報奨金も偉業にふさわしい夢の金額となった。２人に対し、所属先から用意された賞金ボードには８ケタの数字が並んだ。さらに「２０００万円」のボードは２枚あり、木下社長から手渡される際に「それぞれ」と知らされると、２人は目を丸くして驚いた様子。長年サポートを続けてきた木下社長は「２人はこの金額に値する。カップル競技でゼロ、マイナスからスタートして上がってきた。（金額に見合う活躍として）十分なもの。大事に使ってください」と目尻を下げた。

それでも苦難を乗り越えた２人が浮足立つことはない。報奨金の使い道について、三浦は「家族に支えられてスケートを続けてこられた。まずは家族のために使いたい」と明かし、木原も「苦労をかけた両親に好きなものをプレゼントしたい」とうなずいた。

また、互いにプレゼントしたいご褒美については、三浦が「木原選手が好きなウイスキーを贈りたい」と言えば、木原も「璃来ちゃんは化粧品が好きなので、好きなコスメをプレゼントさせてもらいたいが、（金額の）上限はあります（笑）」と目を見つめてクギを刺した。さらに、自分へのご褒美として、三浦は「スケート靴を置いて国内で旅行に行きたい」と明かし、木原は「ボードゲームが好きなので、なかなか手が届かない（高価な）ものを購入したい」と笑った。

さらにＪＯＣ、スケート連盟からも、１人につきそれぞれ金メダル５００万円、団体の銀メダル２００万円の報奨金が贈られる。帰国後も夢見心地の日々が続いてるが「本当にまだ現実か実感が湧いていない」と三浦。木原は「心が折れそうになった瞬間もあったが、皆さまの応援のおかげで駆け抜けることができた」と実感を込めた。