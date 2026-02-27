阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２６日、３月３日に京セラドームで行われる侍ジャパンとの強化試合へ気持ちをたかぶらせた。「日本のトップレベルの選手が集まるチームなので出たいというか（空気を）感じたい。大事な１日になると思います」

攻守において学びの時間にする。「打撃は全体的に見たいし、内野の動きも見たい」。中でも注目しているのが、ＤｅＮＡの牧だ。同じ東都大学リーグ出身で右打ちの内野手。共通点も多く、学生時代から意識してきた存在だった。

谷端は大学時代、日本代表に選出され、世界と戦った。プロの世界でも日の丸を背負うことを夢見ている。「（ベンチ入りすれば）しっかり目に焼き付けて、将来的にはそこ（侍ジャパン）に入れるような選手になりたい」と力を込めた。

ただ、現状はしっかり理解している。春季キャンプでは、積極的な打撃と安定した守備で存在感を放ったが、対外試合では１１打数無安打と苦しんだ。「今のままだと本当に厳しい。開幕１軍で試合に出られたらと思っているので、やってきたことを出して頑張りたい」と、目の前のことに集中している。

ルーキーイヤーの開幕前に、貴重な経験をしようとしている谷端。トップレベルとの戦いを大きな財産にし、まずはチームを代表する選手を目指す。