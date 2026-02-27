阪神の中野拓夢内野手（２９）とキャム・ディベイニー内野手（２８）による“キャムタク対談”が実現した。日本人選手と外国人選手による二遊間コンビは、球界でも例が少ない。言葉の壁がある中で肝要になる、呼吸の合わせ方とは−。互いの理解を深めながら“華麗なる二遊間”の形成に意気込み、ゴールデングラブ賞の獲得にも意欲を示した。

◇ ◇

−キャンプを終え、ここまでの調整は。

ディベイニー「新しい環境に慣れることが主なところ。その中でいろんな人たちに会ってコミュニケーションを取って、すごく順調だよ」

中野「ケガなく来られていますし、自分としてもやりたいことをやりながら来ているので、充実しています」

−お互いの印象を。

中野「日本とは違ったボールを投げる印象ですごく勉強になるし、打撃に関しても、いい打球を打つなと」

ディベイニー「動きとかを見て感動するし、たくさんのことを学ばせてもらっている。自分が小さい頃に好きだった（元レッドソックス）ダスティン・ペドロイア選手の動きに似ている。ボールに対して正面に入って軽快な動きでさばく姿とかね。自分の憧れの選手と似たような選手と一緒にプレーできるのは本当にうれしいんだ。たくさんのことを学んで、これからどんどん吸収していきたいね」

−自分にはない、互いの能力。

中野「肩の強さはほしい。小幡とはまた違った強さというか、スナップの強さは自分が持っていないところなので。そこはうらやましい。また、ハンサムな感じも」

（通訳がディベイニーにハンサムフェイスと伝える）

ディベイニー「ハッハッハ（笑）。間違いなく軽快な足の動きはほしいね。ボールに対しての素早さだったり。（それは）日本野球で、どんなことより大切なことなんじゃないかな。彼の足の使い方や速さは自分にない部分なので学びたいし、ほしいなと」

（続けて）

「あとは彼の考えていること、頭脳かな。小さいところに目を向けているところがある。僕も今、いろんなところを見て学んでいこうとしている。彼が考えていることを学べば、少しでも自分が環境に慣れるための助けになるんじゃないかな」

−土のグラウンドが本拠地になる。中野からアドバイスがあれば。

中野「阪神園芸さんとコミュニケーションを取りながらというか。その日によって土の状態も変わってくるし、雨が降ったり降らなかったりという状況があるので。なるべく園芸さんに今日のグラウンド状態を聞くことや、練習でしっかり確認していけば全然対応できると思います。なのでコミュニケーションっていう部分は大事になってくるかなと思う」

−外国人の遊撃手でゴールデングラブ賞はＮＰＢで過去、１人しかいない（※注２）。中野選手も２年連続が懸かる。そこへの思いは。

中野「まずは自分のことをちゃんとやっていきながら。本当にシーズンは長いので、何かサポートはしていきたいと思っています。連係がうまくいけば見た目もいいというか、そういったところでゴールデングラブには近づくと思う。自分も助けていきながら、お互い助け合いをしていきながらやっていければ、取れるんじゃないかなと思いますね」

ディベイニー「もちろんそういう機会があれば取りたいね。実現に向けては安定していい守備、いい結果を残していかなければいけない」

（続けて）

「やっぱりショートは内野のリーダー的なポジションになる。そのポジションを守るにあたって、他の選手たちの見本となるようなプレー、練習はしていかないといけない。そういう選手になれるように自分ができることを一日一日やって、その上でそのような賞をもらえたらいいね。だけど自分の最終的な目標はチームの勝利に貢献すること。まずはそこに集中して取り組んでいくよ」

（※注２）ＮＰＢ史上、外国人選手が遊撃手部門でゴールデングラブ賞に輝いたのは元中日のバート・シャーリーのみ。１９７２年に、現在の三井ゴールデン・グラブ賞にあたる第１回「ダイヤモンドグラブ賞」を受賞した。

◆中野 拓夢（なかの・たくむ）１９９６年６月２８日生まれ、山形県出身。２９歳。１７２センチ、６８キロ。右投げ左打ち。内野手。日大山形−東北福祉大−三菱自動車岡崎を経て２０年度ドラフト６位で阪神入団。盗塁王、最多安打各１度。ベストナイン、ゴールデングラブ賞各２度。２３年ＷＢＣ日本代表。

◆キャム・ディベイニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国ニューハンプシャー州出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。セントラルカトリック高−イーロン大を経て１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名を受ける。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。メジャーでは昨年８月にデビューを果たした。