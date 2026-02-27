１軍のニュースだけでなく“虎の穴”阪神２軍で奮闘する選手たちの気になる現在地を徹底取材する新企画。今回は高卒３年目・山田脩也内野手（２０）の打撃を取り上げる。「変化球への対応が課題」と語った未来の正遊撃手候補は、なぜか具志川キャンプで「直球への対応」を磨き続けた。文字にすると、遠回りに見える「打者・山田」の奮闘に迫った。

山田は仙台育英時代から華麗な守備で名をはせてきた。しかし打撃面では、高卒２年目の昨季はファームで打率・１９８に終わり、今キャンプは打撃とも向き合った。「徐々につかみかけている部分もある」を手応えを口にしている。

ファーム打率・２１７だった高卒１年目と比較して、数字上では“２年目の成長”を示すことができなかった。それでも、本人の中には「真っすぐへのアプローチはすごい良くなってきている。あとは、変化球にしっかり対応できるようにやっていけたら」と、階段をのぼっている感覚が確かにある。

変化球対応の課題は「手が出ちゃう癖」にあると分析。「手が出ちゃうと、どうしても引っかける打球が増える」と説明した。梵２軍打撃コーチと相談しながら「変化球がきたら、センター方向を見るような感覚で捉えること」を意識しているという。

ただ、春季キャンプの打撃面でのテーマを聞くと、山田からはこう答えが返ってきた。「このキャンプは真っすぐに対してしっかりアプローチしていきたい」。話が違うではないか。その真意は続く言葉にあった。

「基本的には真っすぐを打てないと意味がない。１軍のレベルにはいけないんで」

確かに変化球への対応が課題だが、だからといって、直球への対応も道半ばだ。それをおろそかにしたままで、変化球は打てない。打てたとしても、先は長くない。

２２日の２軍練習試合・エナジック戦（具志川）に「９番・遊撃」でスタメン出場。二回の第１打席、カウント３−２から相手右腕が投じた内角直球にくるっと回転し、うまくはじき返したが、惜しくもファウル。次の変化球を打ち損じ、二飛に倒れた。この試合は３打数無安打に終わったが、「真っすぐに対しての対応はすごい良かった」と、手応えをにじませた。

キャンプを打ち上げた２５日、充実の疲労感をたずさえた山田の視線はすでに「帰ってから微調整して、キャンプで出た課題に取り組んでいければ」と、ＳＧＬを見ていた。まだ２０歳、されど高卒３年目。打撃でも確かな成長を示してみせる。

◆山田 脩也（やまだ・しゅうや）２００５年８月２０日生まれ、宮城県出身。２０歳。１７７センチ、７２キロ。右投げ右打ち。内野手。仙台育英から２３年度ドラフト３位で阪神入り。２年目の昨季は２軍戦で１００試合に出場し、打率・１９８、３本塁打、３６打点。