「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋 侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２６日、バンテリンドームで中日との壮行試合（２７、２８日）に向けた日本代表「侍ジャパン」の全体練習に臨み、チームに合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）との共闘を誓った。フリー打撃では今季から新設されたホームランウイングのはるか上を越え、２２スイングで６本の柵越え。２７日は三塁での先発出場が有力で、名古屋を大谷に負けない“テルフィーバー”にする。

阪神ではありえない光景が広がった。佐藤輝が動いても、カメラは移動しない。視線を独占したのは大谷だった。カブスの鈴木、レッドソックスの吉田も合流し、本番ムードが充満。虎の４番も気持ちを高ぶらせた。「いろいろ勉強もして、しっかり見て、個人的にも学べたらと思います」。メジャー組との強力タッグを誓った。

鈴木には肩を組まれ、「仲いいんですかね？仲良くできたらなと思います」と一緒にキャッチボール。３人と会話を交わし、「細かくは言いませんけど」と大切に自分の財産にした。ここから最長で３週間ほどチームメートになる。貴重な時間を無駄にはしない。

フリー打撃では久しぶりのドーム球場でピンポン球のように打球を飛ばした。フェンスも低く、距離も狭くなった新装バンテリンで佐藤輝がアーチを量産していく。「狭いっすね」。ニヤッと笑い、本音がこぼれた。４階席の広告看板に当てるなど、ホームランウイング関係なしの６発。昨季までの広さでも良さそうだが、効果を明かした。

「余裕が生まれるというか。メンタル面にまで効いてくるんで。テラス（席）があるというのは、ありがたいですね」

まだブルージェイズの岡本とホワイトソックスの村上が合流していないため、２７日の壮行試合では三塁での先発が濃厚。「いつも通りね、しっかり準備をする。そこだけですかね」。メジャー組の出場は３月２日の強化試合から。日本列島が大谷の合流で沸く中、佐藤輝の一発で名古屋を熱くする。