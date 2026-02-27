「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋 侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が２６日、バンテリンドームで中日との壮行試合（２７、２８日）に向けた日本代表「侍ジャパン」の全体練習に臨み、チームに合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）とガッチリ握手を交わした。ここでも夢のような一幕が実現した。近藤に連れられ、「先輩だよ」と紹介された。１歳下の大谷に対して、リスペクトを込めて両手で握手。１０秒もない時間だったが、お互いが笑い合っていた。「コンちゃんが『先輩だぞ』と言ってくれて、大谷“さん”としゃべれました」。少年のように笑って、球場を後にした。

２５日には非公開練習のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）でエンゼルスの菊池とバッテリーを組んだ。２人は３月７日の１次リーグ・韓国戦でのタッグが有力になっている。「また試合で投げる機会がどこかであると思うので、僕も楽しみだし、皆さんも楽しみにしてもらったらいいんじゃないかなと思います」。虎の正捕手がメジャー組との対話で充実の日々を送っている。