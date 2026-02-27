阪神の中野拓夢内野手（２９）とキャム・ディベイニー内野手（２８）による“キャムタク対談”が実現した。日本人選手と外国人選手による二遊間コンビは、球界でも例が少ない。言葉の壁がある中で肝要になる、呼吸の合わせ方とは−。互いの理解を深めながら“華麗なる二遊間”の形成に意気込み、ゴールデングラブ賞の獲得にも意欲を示した。

◇ ◇

−お互いのファーストネームから着想すると「キムタク（俳優の木村拓哉）」ならぬ「キャムタク」コンビになる。

中野「（昨年の優勝旅行で訪れた）ハワイで言われましたよ」

−ディベイニー、キムタクは知らない？

中野「知ってたら、渋い（笑）」

ディベイニー「話は聞きましたけど、まだ全然知らない」

−ブラッド・ピットのような国民的スター。

ディベイニー「すごい人ってことだね！」

−中野選手、キムタクのドラマとかは見る？

中野「好きです。『グランメゾン東京』（ＴＢＳ系）とか『ＨＥＲＯ』（フジテレビ系）とか。出演されているドラマはいつも面白いなと思って見ていますね。『教場』（同）は以前も見ていたので、もう一回ちゃんと見ようかな」

ディベイニー「まだアメリカのドラマしか見てないけど、ちょっとずつ日本のドラマも見ていけたらと思ってるよ」

−キムタクは多彩な役を演じてきた。もし野球選手じゃなかったら何になりたかった？

ディベイニー「完全に野球から離すと、友人に金融関係の人が多いので、もし野球以外で考えるなら金融関係かな」

−ここからオープン戦も本格化。二遊間で呼吸を合わせるために必要なことは。

中野「併殺を取るところの連係は、すごく大事になってくる。『この体勢だったら、こういうボールを投げてくるかな』というのをある程度、まずは練習で作っていきながら。実戦になればいろんな体勢から投げてくるのでそこへの対応も。もちろん言葉がなかなか通じない中でコミュニケーションを取るのは難しい。だけど、ジェスチャーとかでしっかりコミュニケーションを取りながらやっていきたい」

ディベイニー「日本の野球ではボールに向かっていって正面に入り、なるべく早くプレーを完結しないといけない。ゲームのスピードも日本の野球の方が早いので、慣れていかないといけないね。ボールに対してなるべく早く正面に入って送球までつなげていくのは今までと違うところ。そこは意識して改善していかないといけない」

（続けて）

「言語の壁があっても今まで長い間野球をしてきて、互いに知っていること、“言語の壁を越えた共通認識”はあると思う。そこは一緒にやっていきたい」

−２人のイメージする理想の二遊間。

ディベイニー「僕が小さい頃で言うと、ホセ・レイエス選手とルイス・カスティーヨ選手は理想の二遊間かな（※注１）。お互いに自分が考えていること、相手が考えていることをしっかり読み取って、その中でコミュニケーションを取ってプレーを成立させていくっていう。本当に見ていて楽しかったし、やっぱりそういう細かい事前準備ができているからこそ（高水準のプレーが）実現したのかなって」

中野「あうんの呼吸というか、ある程度、相手が考えてること、何をしたいのかをより理解しながらプレーできれば、勝手に呼吸は合ってくると思っている。あまり深く考えず『なんか自然と呼吸が合う』くらいの感じで、ディベイニーのことをしっかり考えながらやっていきたい」

−言葉を交わさなくても呼吸は合うもの？

中野「言葉を交わすのは最初の段階。ある程度、プレースタイルが分かっていれば『こういうプレーをするんだな』と把握した状態でプレーできる。あとはアイコンタクトも増えてくると思う。今の段階では（ディベイニーのプレースタイルを）理解することが大事かなと思っています」

（※注１）ホセ・レイエスは元メッツの遊撃手。１３年のＷＢＣではドミニカ代表として世界一に貢献した。ルイス・カスティーヨは０７年にメッツへトレード移籍。マーリンズ時代の０３〜０５年にはゴールドグラブ賞を獲得している。

◆中野 拓夢（なかの・たくむ）１９９６年６月２８日生まれ、山形県出身。２９歳。１７２センチ、６８キロ。右投げ左打ち。内野手。日大山形−東北福祉大−三菱自動車岡崎を経て２０年度ドラフト６位で阪神入団。盗塁王、最多安打各１度。ベストナイン、ゴールデングラブ賞各２度。２３年ＷＢＣ日本代表。

◆キャム・ディベイニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国ニューハンプシャー州出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。セントラルカトリック高−イーロン大を経て１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名を受ける。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。メジャーでは昨年８月にデビューを果たした。