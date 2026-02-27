「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋 侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（３１）が２６日、羽田空港発のチャーター機で県営名古屋空港に到着し、バンテリンドームで日本代表「侍ジャパン」の練習に合流した。記者会見では同い年のカブス・鈴木誠也外野手（３１）と爆笑トークを展開。球場内外で“大谷フィーバー”を起こした。日本代表は２７、２８日に中日と壮行試合を行うが、大谷ら大リーグ勢は出場しない。大谷と鈴木の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−コンディションは。

大谷「体の状態はいいと思います。時差ぼけがまだある状態で頭がぼーっとするなとかはありますけど、良い状態でオフシーズン、キャンプと過ごせたのでいい調整ができていると思います」

鈴木「一緒です」

−井端監督から伝えられたことは。

大谷「調整の仕方とか任せるよということだったので、自由にやって大阪から良い状態で入れるようにという話をされました」

鈴木「一緒です…質問なんでしたっけ（笑）」

−井端監督から…。

鈴木「本当に翔平様が言っていることと一緒で、まず体の方をしっかり整えることを言われているので、良い状態で入れるようにしっかり調整したいなと思います」

−井端監督から早くから声をかけられていた。

大谷「光栄なこと。一人一人が健康な状態でいくことがチームにとって一番大事。自分たちの調整をしっかりするのが大事かなと思います」

鈴木「一緒ですね。彼の後はしゃべりづらいですね（笑）早い段階で声をかけていただいてすごくうれしかったですし、呼んでいただいたからにはいいプレーをして期待に応えられるようにしたいです」