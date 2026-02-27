◇大相撲春場所 3月8日初日

大相撲の大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が再起を期す春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ向け、約1年ぶりに出稽古を敢行した。26日に大阪府東大阪市の二所ノ関部屋に出向き、横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と三番稽古。4勝8敗も、左を差して力強く攻め込む場面もあり「体がどれだけ動くか確認もあった。内容にこだわっていけたらって感じ」と充実の表情だった。

出稽古のきっかけは今月14日、大の里の横綱昇進披露宴だった。その席で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が大の里に頼み込んで実現した。「馬力がある者とやっておかないと馬力はつかない。横綱と稽古させたかった。もう一つ上（の番付）がある。本人も悔しい思いをしているから」と説明。弟子の再起を願う師匠が一肌脱いだ格好だ。

昨年も、初のカド番だった春場所前の2月に時津風部屋へ出向いていた。約1年ぶりとなった出稽古で横綱と肌を合わせた琴桜は「僕もびっくり」と笑わせた。先場所は13日目から両横綱、大関・安青錦に敗れ、2場所連続で8勝止まり。初の綱獲りに挑んだ昨年は2桁勝利が一度もなかった。「馬力」を身につけ、逆襲の春に備えるつもりだ。

「やり方を変えるのも大事。あんまりとらわれ過ぎずに自分らしくやっていく。まだまだだけど、ここからしっかり仕上げたい」。満開の桜を咲かせるため、28歳の大関はなりふり構わず準備を進めていく。