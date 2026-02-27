規格外のイワシとアジ、オリーブオイルを使ったレトルト商品「漁港のアヒージョ」

神奈川県平塚市の平塚漁港で水揚げされた規格外のアジやイワシと、湘南産オリーブオイルを使ったレトルト商品「漁港のアヒージョ」が完成した。食材ロスの削減と地産地消の推進を目的に、地元４者が連携して開発した。

商品を手がけたのは、いずれも平塚市に拠点を置く市漁業協同組合、オリーブ生産のファームビレッジ湘南、食品加工の山大商事、商品企画・卸売りの森丘商会の経営者ら。異業種の協働によって新事業を創出する「平塚海姫・山彦プロジェクト」の一環で、商品化は今回が第３弾となる。

４者は昨年５月から協議をスタート。漁協では、定置網漁で安定して水揚げされるものの、小型で市場価値が低く、飼料用として安価で販売されたり廃棄されたりするアジやイワシの利用が課題となっていた。一方、市内などでオリーブの木約３５００本を育てるファームビレッジ湘南では品質に問題はないが、生産から１年以上経過したオリーブオイルの在庫を抱えていた。

こうした課題を背景に、両食材を活用できる商品として着目したのが、スペイン料理「アヒージョ」だった。