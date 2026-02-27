相川監督が期待を寄せる横浜ＤｅＮＡ・竹田

新体制に移行した横浜ＤｅＮＡにとって、投手陣の再編は最優先課題。春季キャンプは主力を除く新戦力の見極めも重要性を帯びていた。

「４３９回１／３」。この数字は昨季、ケイ、ジャクソン、バウアーが投げた合計の投球回数だ。先発陣で大きな役割を果たした彼らが退団して、ローテーションが一新される今季。外国人を含む新戦力が活躍したとしても穴埋めは容易ではないように思えるが、相川監督は泰然と構える。「穴はない。いい選手が抜けたが、同じくらいの選手がそろっている」

キャンプ中は既に開幕投手に決まっているエース東以外の先発ローテ候補たちが先発した。石田裕、竹田、藤浪、入江がそれぞれ２戦合計で５回２失点以内と一定の結果を残し、順調にアピールしている。新外国人左腕のコックス、阪神から加入したデュプランティエも終盤から調整ペースを上げて実戦に登板した。

相川監督は期待を寄せる投手に、３年目の石田裕と２年目の竹田の名前を列挙。昨季、先発、中継ぎでフル回転して９０回２／３を投げて３勝した石田裕は規定投球回を見据え、「１５０イニング投げれば、ある程度の数字はついてくる」と自信をのぞかせる。昨季４勝の竹田はワインドアップの投球フォームを試すなど、飛躍のきっかけをつかもうとしており「監督に名前を挙げてもらったので、しっかりやらないといけない」と自覚を示す。