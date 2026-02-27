ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）と同級１位で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）による挑戦者決定戦（４月１１日、東京・両国国技館）が決定したなか、レジェンドが勝負の行方を占った。

元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（７０）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ネクストチャレンジ」で注目の一戦に言及。「これは本当にうれしいですよ。普通ならもっと時間を取るよ。ジムの会長、プロモート、マッチメークに感謝しないと。みんながそれだけ応援してる。このチャンスをモノにして、年内もう一度、世界挑戦。私も一番期待してるんだから。日本ボクシング界のためにチャンピオンになってほしい選手」とエールを送った。

かねて具志堅氏は那須川への辛口のコメントも目立っていたが、それも期待の大きさの裏返し。「頑張れば勝つよ。必死になって練習して。前回の世界戦（井上拓真戦）のイメージが残っているから。それを頭に入れてやれば。もっともっと積極的に練習したらチャンスはある」と勝利の可能性を指摘した。

その上で「やればできる男だと思う。スター選手をつくらなくちゃいけない。天心はボクシング界に必要」と力説。神童の復活勝利に期待を寄せた。