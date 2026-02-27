日テレ系新番組「夜の音」放送決定 timelesz菊池風磨が初のレギュラー音楽番組MCに
【モデルプレス＝2026/02/27】日本テレビでは、4月7日より火曜プラチナイト枠にて新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜よる24時24分〜）を放送決定。timeleszの菊池風磨がレギュラー音楽番組初MCを務める。
【写真】人気アイドル「似合いすぎ」と話題の新ヘア姿
本番組は、毎週1組のアーティストをお迎えし、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”新音楽番組。MCとのトークや映像演出を通して、 普段はなかなか聴けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。
そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現。本番組で見せるのは『アーティストの最新ストーリー』であり、30分の音楽の物語を放送する。
MCを務めるのは、菊池。自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。また初回4月7日の前に、＃0となる初回特番を3月31日25時29分より関東ローカルにて放送する。（modelpress編集部）
MCとして、アーティストが深夜にふとこぼすような『本音』を大切に引き出したいと思っています。華やかなステージの裏にある葛藤や泥臭い音楽への執念に、僕自身も1人の表現者として全力で向き合うつもりです。視聴者の皆さんが、トークを経て聴く一曲に震えるような、そんな濃密な時間を目指しますので、4月から始まる『夜の音』、圧倒的なライブ空間とともに、音と熱をぜひ受け取ってください！
