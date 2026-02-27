北村匠海、4月期月9で地上波連ドラ初主演 同枠15年ぶり学園ドラマで“宇宙食開発”実話もとに描く【サバ缶、宇宙へ行く】

北村匠海、4月期月9で地上波連ドラ初主演 同枠15年ぶり学園ドラマで“宇宙食開発”実話もとに描く【サバ缶、宇宙へ行く】