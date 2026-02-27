（NY時間14:31）（日本時間04:31）
アップル＜AAPL＞　272.88（-1.36　-0.49%）
クアルコム＜QCOM＞　145.20（-0.62　-0.43%）

　調査会社ＩＤＣによると、メモリーチップ不足の影響で２６年の世界スマートフォン市場は１２．９％縮小する見通しだと発表している。ＩＤＣは２６年の世界の携帯電話出荷台数を約１１億台と予測しており、前年の１２億６０００万台から減少する見込み。スマートフォンメーカー各社は部品コストの高止まりに対応を進めている。

　メモリー不足は２７年まで続く見通しで、仮に供給が回復しても従来の価格水準に戻る可能性は低いという。ＩＤＣは「安価なスマートフォンの時代は終わった」と指摘している。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美