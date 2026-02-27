（NY時間14:31）（日本時間04:31）

アップル＜AAPL＞ 272.88（-1.36 -0.49%）

クアルコム＜QCOM＞ 145.20（-0.62 -0.43%）



調査会社ＩＤＣによると、メモリーチップ不足の影響で２６年の世界スマートフォン市場は１２．９％縮小する見通しだと発表している。ＩＤＣは２６年の世界の携帯電話出荷台数を約１１億台と予測しており、前年の１２億６０００万台から減少する見込み。スマートフォンメーカー各社は部品コストの高止まりに対応を進めている。



メモリー不足は２７年まで続く見通しで、仮に供給が回復しても従来の価格水準に戻る可能性は低いという。ＩＤＣは「安価なスマートフォンの時代は終わった」と指摘している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

