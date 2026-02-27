メジャー通算２１１勝、サイ・ヤング賞３度のマックス・シャーザー投手（４１）が、岡本和真内野手が所属するブルージェイズと再契約。米メディアによると１年３００万ドル（約４億７０００万円）、プラス出来高１０００万ドル（約１５億６０００万円）。

シュナイダー監督は２６日（同２７日）、本拠でのマーリンズ戦前にメディア対応。「契約できてうれしい。彼のことは、その能力、人格もよく理解している。彼はチームに貢献してくれるし、我々は彼のもたらすものに感謝している。身体検査をパスして、会えるのを楽しみにしている」と語った。指揮官によると、レジェンド右腕は、自主トレでブルペン投球練習やライブＢＰも行っている模様。開幕ロースター入りについては、週末に見込まれているチーム合流後、調整の進み具合を再確認するとし、場合によっては、シーズン中、散発的に６人制ローテを組むことも視野に入れながら、投手陣のプランを練っていくとした。

将来の殿堂入りが確実視されるシャーザーの加入で、投手陣は更に強固に。ルーキー・岡本とワールドシリーズ勝利を目指し、“共闘”する。