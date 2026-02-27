広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、本紙の単独インタビューに応じた。今春キャンプの実戦では出場全8試合で安打を記録して打率・441、1本塁打、3打点と両打席でアピール。左右それぞれの打席で異なるバットを使用していることに加え、左右ごとに異なった強打者たちを掛け合わせた“ハイブリッド打法”を駆使していることを明かした上で、「すごい選手になれたら」と意気込んだ。 （取材・構成＝江尾 卓也、長谷川 凡記）

――春季キャンプが終了。振り返って。

「ケガなく1カ月過ごせたので、ホッとしている。自分の存在感を出そうというテーマでキャンプに臨んでいたので良かった」

――実戦を通じて感じたことは。

「毎試合安打は打てたが、要所で課題も出た。良かった点は初球から積極的に振りにいけたこと。逆に追い込まれてからの対応はまだ改善できると思う」

――両打ちだが、打席の区別はどうやってしている。

「左サイドのスライダー系を投げる投手は右打席に立つ。オーバースローでも、体が開くのが早い投手や、抜け球が多い投手は右で立って、制球がいい左投手は左で立つ」

――区別の基準は投手のタイプ。

「はい。あとは被打率、球種などのデータを見て決めている」

――右打席と左打席でバットは違う。

「右打席は、ミドルバランスで85センチ、885グラムの重めのバットを使用している。左打席はトップバランスの86センチで、細めで875グラムと軽く、操作しやすいようにしている」

――実戦では右打席で多く安打が出ている。右、左でそれぞれ感覚はどうか。

「キャンプ中も右打者の方にいろいろ聞いた。新井良太コーチにも佐々木さんにも、いろんな右打者の方がいるので。右打席の打撃フォームが固まっていないので、聞いてやっている段階です」

――左の打撃フォームは固まっている。

「左は大学で野手を始めた時から大谷さん（ドジャース）、佐藤輝明さん、近本さん（ともに阪神）、村上さん（ホワイトソックス）といった、いろんな人のフォームのマネをして、その特徴をミックスしたのが今になる」

――その強打者の中では誰に一番近い。

「全員入っている」

――どういうところが誰とか説明すると。

「足を上げる時の股関節の使い方が佐藤輝明さん。構えて両目で投手を見る時の感じが大谷さん。近本さんは、バットの（出し方の）ところです」

――右の打撃フォーム構築へ参考にしているのは。

「阪神の森下さん、ジャッジ（ヤンキース）、岡本さん（ブルージェイズ）、あとは山田さん（ヤクルト）も見たりしている」

――右の強打者の中で今、一番近いのは。

「誰もいないが、強いて言えば、アーロン・ジャッジ」

――ジャッジは右脇を締めて振り抜く。

「体重移動で普通は前にいくと思うが、ジャッジは前にいかないで、クルッと（上半身が）回るので、それをしたくて今、練習をしている」

――期待感が持てる。

「左では打てそうだが、右打席ではそういう人がまだいない」

――どのあたりに改良の余地があるのか。

「左半身（の使い方）」

――開幕までに右のフォームも固めていきたいのでは。

「いえ、早めとは言わず、長期的に考えてやりたい」

――現時点で通用するなと感じる部分は。

「左では通用すると思う。右打席はまだイチかバチかというところがある」

――実戦での結果への意識は。

「1年目から活躍できればいいですけど、長期的に見て、すごい選手になれたらいい。今やっていることを継続して、課題が出てきたら、また自分で考えてやっていきたい」

◇平川 蓮（ひらかわ・れん）2004年（平16）3月31日生まれ、札幌市出身の21歳。札幌国際情報高では投手で仙台大進学後に野手転向。俊足強打のスイッチヒッターとして25年秋の仙台六大学リーグでは最多本塁打、最多打点、最多盗塁の3冠。同年7月の日米大学野球選手権では全試合にスタメン出場し、全勝優勝に貢献した。1メートル87、93キロ。右投げ両打ち。