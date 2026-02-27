

「一生に一度は乗りたい」と称されるえちごトキめき鉄道の高級リゾート列車「雪月花」が、デビュー10周年の節目にふさわしい、最高に贅沢な1日を用意しました。

運行開始日の当日、2026年4月23日（木）に運行される記念号では、老舗料亭による特別メニューの提供に加え、設計者本人による車両解説プログラムが実現。特に、わずか10名限定の名門ホテル宿泊プランは、上質な鉄道旅を愛するファンにとって見逃せない内容です。なぜ今、観光列車が注目され続けるのか。その答えが詰まった10年の歩みを感じられる特別な1日について詳しくご紹介し、3月3日の予約開始に向けた、各コースの見どころと攻略法をまとめました。

リゾート列車のパイオニア「雪月花」が迎える10年目の成熟

新潟の工場から到着したばかりの雪月花

2016年4月23日にデビューした「えちごトキめきリゾート雪月花」は、新潟県上越地方の美しい海と山の景色、そして地元の美食を堪能できる列車として、全国の鉄道ファンや旅行者から高い評価を受けてきました。銀朱色の鮮やかな車体と、国内最大級のパノラマウィンドウは、観光列車のデザインに一石を投じた存在とも言えます。

運行開始から10年という歳月は、単なる年月以上の意味を持ちます。沿線地域との連携を深め、地元の人々に愛されながら成長してきた雪月花は、今や上越地域の観光アイコンとして不可欠な存在です。今回の特別運行便は、これまでの感謝を伝えるとともに、さらに洗練されたおもてなしへと進化する雪月花の「現在地」を体感できる貴重な機会となるでしょう。

3つのコースで楽しむ特別な1日

特別運行便は、2026年4月23日(木)に運行されます。午前便、午後便、そして宿泊付きプランの3つのコースが用意されています。2号車の展望ハイデッキ席を利用する場合、1グループにつき別途20,000円が必要 です（Aコースは一般席のみ）。

午前便（Aコース）

料金は35,800円で、募集人数は15名様です。運行区間は、直江津駅を9:57発⇒糸魚川駅に13:16着となります。出発前の直江津駅では、10周年記念セレモニーやロゴデザインコンテストの表彰式が開催され、お祝いムードを盛り上げます。

午後便（Bコース）

料金は35,800円で、募集人数は20名様です。運行区間は、糸魚川駅を13:59発⇒上越妙高駅に16:45着となります。

リゾートホテル宿泊プラン（Cコース）

料金は75,000円で、募集人数は10名様限定の1泊2日プランです。1日目は糸魚川駅を13:59発⇒妙高高原駅に16:06着、その後ホテルへ向かいます。このプランでの宿泊先は、妙高山麓に佇む1937年創業の名門「赤倉観光ホテル」です。標高約1,000メートルからの絶景と源泉かけ流しの温泉、本格フレンチの夕食を堪能できる極上のプランとなっています。

Cコース（イメージ）

設計者・川西康之氏の生解説と老舗料亭「長養館」の美食

今回の特別運行の目玉の一つが、雪月花の設計デザインを統括した株式会社イチバンセンの代表取締役、川西康之氏の乗車です。A・B・Cの全コース共通で、一部区間にて川西氏ご本人から車両設計のこだわりや開発当時の誕生秘話を聞くことができる特別プログラムが実施されます。

また、車内での食事も10周年にふさわしい特別仕様です。上越市高田で130年余の歴史を誇る老舗料亭「長養館」が、この日のために調製した特別なお食事とデザートが全コースで提供されます。

長養館 各コース共通の昼食・デザート（イメージ）

伝統の技と現代の感性が融合した、城下町高田の歴史を感じる味わいを車窓の景色とともに楽しめます。

予約は3月3日正午スタート！先着順での受付

「雪月花運行開始10周年記念号」のご予約は、2026年3月3日(火)の正午12時より受付が開始されます。えちごトキめき鉄道ネット予約サイトにて、1名様から最大6名様までのご予約が可能です。先着順での販売となるため、ご希望の方は早めのアクセスをおすすめします。なお、展望ハイデッキ席（2号車）の利用をご希望の場合は、1グループにつき追加料金20,000円が必要となります（Aコースは一般席のみ）。

全コース合わせても募集人数はわずか45名。先着順での受付となるため、3月3日の予約開始直後にアクセスできるよう、事前の準備を整えておきましょう。沿線の人々の温かいおもてなしと、洗練された車両空間が織りなす非日常の旅。雪月花10周年の特別な記念号に、ぜひ乗車してその魅力を体感してみてください。

