timelesz菊池風磨、日テレ系新音楽番組『夜の音』MCに決定！「一人の表現者として全力で向き合うつもりです」
timeleszの菊池風磨が、4月から日本テレビ系にて放送される新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』のMCを務めることが決定した。
■菊池風磨、初となるレギュラー音楽番組のMC
『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”あらたな音楽番組。
MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聞けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングで届ける。この番組が見せるのは「アーティストの最新ストーリー」である。
初回放送は4月7日24時24分よりスタート。その前に「＃0」となる初回特番が、3月31日25時29分より関東ローカルで放送される。
そんな『夜の音』のMCを務めるのは、菊池風磨。自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。
■菊池風磨 コメント
■番組情報
日本テレビ系『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』
初回放送：04/07（火）24:24～24:54
初回放送に先駆けた特番（関東ローカル放送）
03/31（火）25:29～25:59
MC：菊池風磨
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
timelesz
Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』
2026.04.29 ON SALE
timelesz
ALBUM『MOMENTUM』
■関連リンク
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
https://ovtp.jp/