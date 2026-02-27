timelesz菊池風磨、日テレ系新音楽番組『夜の音』MCに決定！「一人の表現者として全力で向き合うつもりです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの菊池風磨が、4月から日本テレビ系にて放送される新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』のMCを務めることが決定した。

■菊池風磨、初となるレギュラー音楽番組のMC

『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”あらたな音楽番組。

MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか聞けないアーティストの音楽に向き合う姿勢や苦悩を掘り下げる。そして、クライマックスは振付師や映像クリエーター、舞台監督など、各業界のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限表現するステージングで届ける。この番組が見せるのは「アーティストの最新ストーリー」である。

初回放送は4月7日24時24分よりスタート。その前に「＃0」となる初回特番が、3月31日25時29分より関東ローカルで放送される。

そんな『夜の音』のMCを務めるのは、菊池風磨。自身初となるレギュラー音楽番組のMCに挑む。

■菊池風磨 コメント

■番組情報

日本テレビ系『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

初回放送：04/07（火）24:24～24:54

初回放送に先駆けた特番（関東ローカル放送）

03/31（火）25:29～25:59

MC：菊池風磨

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

timelesz

Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』

2026.04.29 ON SALE

timelesz

ALBUM『MOMENTUM』

