今季にJ2いわきから加入したJ2新潟のMF大西悠介（24）が、3月1日の敵地での今治戦で出場時間を延ばそうと燃えている。開幕から3試合連続途中出場中で、激しい球際の戦いが予想される今治戦では特長のデュエルの強さを発揮して、今季初の連勝に貢献する。

開幕戦の7分から、11分、25分と試合を追うごとに出場時間を延ばしている大西。「デュエルは自分の良さ。与えられた時間で勝利に貢献したい」と意欲をにじませ、宮崎市内で行われている2次キャンプでもアピールを続けている。

最も長い時間に出場した前節の讃岐戦は2点リードした後半途中で投入され、中盤を引き締めて逃げ切りに貢献した。「少しずつ時間が増えているのはいいこと」と前向きに捉えつつ、プレーについては「ベストな状態から比べたらまだまだ」と自己分析する。

まだまだ特長の走力や球際の強さを十分に発揮できていないことを自覚する。「ボランチとしてゲームコントロール、ビルドアップにたけている選手ではないと分かっている」と大西。攻撃面で新潟のスタイルに適応しようという意識が強く「特長を出し切れていない」と、ボールを持っていない時のプレーにも影響しているのが現状だ。それでも練習試合などを通じて少しずつ改善。守備面で“らしさ”を出すことを一番に考え、状態は上向きつつある。

昨季J2で対戦し「球際などでアグレッシブにやってくる」という今治は、特長が発揮しやすい相手だ。「少ない時間でもいいパフォーマンスを出す」ことだけを考え、がむしゃらにボールを追う。（西巻 賢介）