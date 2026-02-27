自画自賛に終始した演説とは裏腹に、トランプ米大統領の政権運営の行き詰まりは明らかだ。

その現実を直視しないばかりか、さらなる強権発動で米国と世界に混乱を広げようとしていることを懸念する。

トランプ氏が米連邦議会で一般教書演説を行った。政権復帰から１年間で「歴史に残る大転換を達成した」と述べ、内政と外交の両面で成果を上げたと主張した。

「驚異的な経済回復を遂げた主因の一つ」として高関税政策を挙げた。「関税がなければ紛争は解決できなかった」とも強弁し、関税を武器に、各国から譲歩を引き出す戦略を正当化した。

だが、連邦最高裁判所は演説の直前に、政権が世界各国・地域に課した相互関税などを「違法」とする判決を出している。

大統領令を乱発し、議会を無視して政策を強行するトランプ氏の手法にノーを突きつけた、きわめて重い司法判断といえる。

にもかかわらず、トランプ氏が演説で判決を批判し、別の法的枠組みで関税政策を続ける方針を示したのは理解に苦しむ。「議会の対応は必要ない」とも述べ、司法に加え、立法府を軽視する姿勢を強めたのも問題だ。

高関税政策は米国の消費者への負担にもなっている。長引く物価高への不満は根強く、トランプ氏の支持率は低迷している。

それでも、トランプ氏が政策を修正する気配はない。演説で、物価高などの責任を野党・民主党のバイデン前政権に押しつけた。

強気は危機感の裏返しだろう。１１月の中間選挙で与党の共和党が連邦議会の上下両院の過半数を失えば、政権の求心力が低下するのは避けられないからだ。

トランプ氏に歯止めをかけようとする動きが今後さらに強まるのか、それともトランプ流が加速するのか。米国の民主主義の底力が試される１年となろう。

停滞が目立つ内政から有権者の目をそらそうとしてか、トランプ氏は昨年６月にイラン、年明けに南米ベネズエラを攻撃した。いずれも国際法違反の疑いが指摘され、議会の承認も得ていない。

演説では「我々には地球上最強の軍隊がある」と強調した。米軍は中東に空母打撃群を集結させているが、イランを再空爆すれば混乱の拡大は避けられない。

虚勢を張るのではなく、パレスチナ自治区ガザで真の和平を実現させ、ロシアのウクライナ侵略を終わらせることにこそ、トランプ氏は持てる力を傾注すべきだ。