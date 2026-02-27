「社会保障国民会議」と銘打ったにもかかわらず、年金、医療、介護などの制度改革の議論は後回しになるという。

また、初会合に出席した政党は限られ、有識者も不在では違和感が拭えない。

この会議で消費税減税の議論が拙速に進むことを懸念せざるを得ない。衆院選圧勝の勢いに任せて安易に減税に踏み切れば、将来世代に禍根を残そう。

政府が「社会保障国民会議」の初会合を開いた。高市首相は「給付付き税額控除の導入までのつなぎとして、食料品の消費税率を２年間ゼロとすることについて検討する必要がある」と述べた。

国民会議を巡って、政府・与党は、給付付き税額控除に前向きな政党の参加を求めるとして、中道改革連合と国民民主党、チームみらいの３党に声をかけたが、応じたのはみらいだけだった。

中道改革、国民民主両党は、会議に加わった場合の党勢への影響を測りかねていたようだ。政策論争よりも政局的判断を優先したと言われても仕方あるまい。

首相は先の施政方針演説で、国民会議を「超党派」にすると述べていた。それならば、より幅広く参加を呼びかける手もあった。

国民会議は今後、減税のあり方や、給付付き税額控除の仕組み作りを同時並行で議論し、夏前に中間取りまとめを行うという。

だが、消費税の減税には慎重論が根強くある。

外食産業では、店内で飲食する際の税率を１０％に据え置いたまま食料品の税率をゼロにすれば、客離れが起こるとの懸念が出ている。スーパーなど小売業にとっては、レジシステムの改修にかかる多額の費用が重荷だという。

首相は、「減税ありき」でこうした声を軽んじてはならない。

消費税は国の税収の３割を超える基幹財源だ。社会保障制度を安定的に維持していく上で欠かせない。また、年齢や年収に関係なく、誰もが負担しているため、景気に左右されにくい特徴もある。

その消費税を減税すれば、国は安定した収入源を失うことになる。影響は甚大だ。

歴代の政権は、様々な取り組みを重ねて消費税率を現在の１０％まで引き上げてきた。安倍元首相は、８％から１０％に増税する際、高齢者に偏りがちだった使途を子育て世代に広げることで、国民の理解を得ようと努力した。

高市政権が消費税の減税に舵（かじ）を切った場合、政策の大転換となる。判断を誤ってはならない。